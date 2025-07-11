我是廣告 請繼續往下閱讀

▲M109自走砲車實彈射擊。（圖／軍聞社提供）

國軍「漢光41號」演習自9日展開為期10天的實兵演練。不過，昨日晚間一輛六軍團所屬M109A5自走砲車行經桃園，疑似因為不熟路況，在桃園市新屋區開進小路，不慎撞到民宅及停放路旁的車輛，一輛小貨車幾乎被撞到全毀報廢狀態。對此，6軍團今（11）日表，將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的風險管控，以維人車行動安全。根據楊梅警方表示，昨日深夜10點58分接獲報案，稱新屋區新榮路292巷發生軍用車輛交通事故，因此立即派員到場處理。警方表示，戰車應該要走大路，疑因不熟路況開入小路，現場無人受傷，後續將依照車禍程序處理。陸軍第6軍團指揮部今日表示，轄屬單位一輛M109A5自走砲車，昨日晚間執行演習任務機動期間，於桃園新屋區新榮路路段，不慎擦撞路邊停放民車，無人員傷損，全案現由警方鑑處中，後續依軍車保險作業規定辦理相關事宜。6軍團表示，將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的風險管控，以維人車行動安全。陸軍在1996年編列預算採購M109A5自走砲車，目前總共200多輛A2／A5構型服役中。M109A5主要使用改良套件改善M109系列戰車之不足，主要改良包含M284 155公釐39倍徑砲管、M182砲座、乘員核生化防護系統、440匹馬力新柴油引擎及變速箱、引擎操控電子偵測設施。