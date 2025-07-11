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美國股市週四多頭氣勢延續，輝達收盤市值正式突破4兆美元里程碑，標普和那斯達克指數皆創下歷史新高，四大指數全數收高，帶動台北股市今（11）日開盤下跌90.44點、來到22602.81點。此外，台股今日收週線。大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.01點、來到231.03點。今日開盤量大強勢個股：新光金、元大金、富喬、杭特、永崴投控；開盤量大弱勢個股：南亞科、台新金、泰金寶-DR、華邦電、矽統。權值股跌多漲少，權王台積電開盤下跌10元、來到1090元；鴻海以平盤價161.5元開出；聯發科開盤下跌5元、來到1395元。美國總統川普宣布對巴西徵收高達50%的關稅，不過市場情緒依舊樂觀。川普本週已向22國領袖寄出關稅通知函，預告自8月1日起對其商品實施新一輪徵稅。此外，投資人持續關注美國與歐盟、印度、加拿大等主要貿易夥伴間的協議進展。川普聲稱美印協議已接近達成，但他針對金磚國家追加10%關稅的言論讓談判前景添變數。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲192.34點或0.43%，收44650.64點，那斯達克指數上漲19.33點或0.09%，收20630.66點，標普500指數上漲17.2點或0.27%，收6280.46點，費半指數上漲42.29點或0.75%，收5708.28點。科技五大巨頭漲跌互見，Meta下跌0.76%，蘋果上漲0.60%，Alphabet上漲0.57%，微軟下跌0.40%，亞馬遜下跌0.13%。半導體股多數走高，輝達上漲0.75%，應用材料上漲1.35%，博通下跌0.90%，高通下跌0.16%，AMD上漲4.15%，美光上漲0.71%。台股ADR多數走低，台積電ADR下跌0.90%，日月光ADR持平，聯電ADR下跌1.82%，中華電信ADR上漲0.36%。