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全聯出沒神速級結帳哥！19萬人按讚朝聖

全聯神速級結帳超人瘋傳！出沒地點公開爆紅

他連我的統編都背起來、每次到我，他就直接說我的統編，一開始我滿頭問號、不可置信，後來就習慣了。

也有人神出結帳超人「光頭哥」服務門市，就是位於新店區三民路的「新店三民店」

▲全聯爆紅「神速結帳哥」出沒在新北市新店區的「新店三民店」，不少客人朝聖希望全聯幫結帳哥加薪。（圖/Google評價）

該員工工作資歷5年，對於店內業務相當熟悉。該間店主管有表示他的收銀表現很棒，是否會給予任何形式獎勵，會視情況向內部呈報。

全聯福利中心顧客眾多，每到尖峰時段結帳總是大排長龍，顧客都會聽到耳熟能詳的「請支援收銀」廣播，不過近日就有網友去逛全聯時，發現超強野生「結帳哥」，刷條碼速度快到不知道前一個客人買了什麼，還會背下熟客的統編號碼，影片吸引超過19萬人按讚，許多人都想直接去全聯門市朝聖，更有不少人希望全聯幫「結帳超人」加薪。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「剛剛去全聯遇到超快結帳哥，所有顧客看到他的結帳方式都傻眼，如果台灣有結帳大賽他絕對冠軍」只見該名店員手起刀落迅速的將每一樣商品刷過條碼再放到籃子中，連打開收銀機、抽塑膠袋都是一氣呵成，速度快到讓在場顧客目不轉睛。貼文曝光後，吸引超過19萬名網友按讚表示、「他結完帳東西放籃子都輕輕放沒有用丟的，工作態度100分」。然而神速結帳哥不只結帳快，還有該間店的常客留言表示「希望全聯總部有看到這個訊息，他非常優秀，值得加薪」影片瘋傳到連全聯Threads小編都留言說：「謝謝你，我的結帳超人，能遇到他真的是大家的幸運！謝謝這位夥伴的努力」，回覆處又是一片敲碗拜託官方幫忙加薪。，在影片瘋傳後爆紅，許多客人都去朝聖留下Google評價5顆星表示「因為看到影片特別來買找結帳超人，真的速度好快！非常厲害」、「沒去過，但五顆星給光頭哥，再請貴公司幫他加薪，有機會一定蒞臨貴店」、「有機會一定會去朝聖光頭哥結帳！實在太厲害了」。《NOWNEWS》也實際詢問全聯，全聯則回應，全聯員工結帳時，皆遵守店內結帳SOP，包含籃對籃結帳、拿取商品提拿輕放、準確告知顧客商品與活動資訊，