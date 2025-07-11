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台灣桌球一姐鄭怡靜在2025年WTT美國大滿貫賽中持續展現實力。她與李昱諄搭檔在女雙8強賽以3：1擊退羅馬尼亞組合Elizabeta Samara／Bernadette Szocs，繼新加坡站後本季再度闖進四強，下一戰將迎戰中國頭號種子王藝迪／蒯曼，爭奪決賽門票。面對世界排名第5的羅馬尼亞組合，鄭李配首局強勢開局取得4：0領先，終場以11：7先下一城；第二局在5:9落後下展開反攻，化解局點後以13：11逆轉。第三局遭對手反撲，以8：11讓出，不過關鍵第4局，台灣組合在3平後打出8：0攻勢，以11：3鎖定勝局。中國組合王藝迪／蒯曼則在8強賽以3：2逆轉日本強敵早田希娜／伊藤美誠晉級。混雙方面，鄭怡靜與林昀儒在4強賽中錯失2:0局數領先及第4局10：8賽末點，最終以2：3遭南韓組合林鐘勳／申裕斌逆轉，無緣闖進決賽。兩人曾在東京奧運拿下混雙銅牌，本次原本有望再度締造佳績。林鄭配在前兩局發揮穩定，分別以11：8、11：7連下兩城。但自第3局開始被南韓組合壓迫，連丟三局，包括關鍵第4局在10：8聽牌的情況下錯失3個賽末點，最終遭到12：14逆轉，氣勢也受到影響。決勝局一度追平至6：6，仍以7：11吞敗，苦吞對戰兩連敗，止步四強。儘管混雙止步，但鄭怡靜仍將在女雙賽場持續挑戰，力拚闖進本季第二場大滿貫決賽。