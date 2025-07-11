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孫安佐的表姐林沐希捲入愛情詐騙案，前天（9日）警方拘提、昨天檢方複訊後，原本諭令5萬元交保，但她4小時湊不出錢，檢察官同意改為無保但限制住居，林沐希雖然不花一毛錢就重獲自由，但離開台北地檢署時還是忍不住落淚痛哭。孫安佐2019年公開和林沐希的合照，由於她外型火辣引起不少網友注意，她經營社群平台走大尺度網紅路線，自稱「國民表姐」、I罩杯，IG有11萬人追蹤，X上有8萬多名跟隨者。檢警近期偵辦一件愛情詐騙案，發現蘇姓主嫌聯手女網紅，讓網紅跟網友培養感情，聲稱寫真集賣太差就得去陪酒，或拍寫真時意外有露點照流出，必須花錢買回來，騙受害人掏錢幫忙，受害者有20幾人。上個月北檢指揮刑事局和台北市刑大以加重詐欺罪搜索，蘇姓主嫌和集團幹部共9人已收押，後續行動指向涉案網紅，因此在9日拘提林沐希。