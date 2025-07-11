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▲7月11日發放股利的台股ETF。

逾251萬人今（11）日一早應該都被錢香醒了，因為今日有9檔台股ETF要發放194.1億元現金股利，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等基金規模皆在800億元之上，又以00919受益人逾130萬、平均可拿到9889元最多。今日配息入帳的9檔ETF，除了00919、00918、00713之外，還有富邦特選高股息30（00900）、第一金工業30（00728）、中信綠能及電動車（00896）、凱基優選高股息30（00915）、凱基台灣A150（00952）及中信成長高股息（00934），預計有251萬6416位受益人，合計抱走194.1億元。值得注意的是，以配息維持新高、年化配息率最高的00919來說，一次可拿到9889元最多，若平均來看等於每月有3296元的配息收入，估計有逾130萬位受益人加薪最有感。理財達人指出，台股ETF投資主題多樣化，台股高息ETF有息收保護，適合穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，則最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人，其中採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，投資人可特別留意。00919基金經理人謝明志也表示，除息後ETF的價格會下降，此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。不管是想賺價差還是領高息的投資人，都是值得考慮的時間點。當然，投資高股息ETF也有2大重點要注意，那就是「張數」與「成本」。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。不過，謝明志也提醒，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。