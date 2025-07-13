我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃渤（左）和林志玲合作電影，變成好友。（圖／翻攝自微博）

▲黃渤（右）和老婆小歐（左）從高中就認識。（圖／翻攝自微博）

中國男星黃渤出道25年，雖不是普羅大眾認為的「帥哥」，但他的演技讓他在內娛佔有一席之地，更以《鬥牛》與張家輝並列第46屆金馬獎影帝，黃渤和老婆小歐2007年結婚，即便在演藝圈這個花花世界，他對老婆的感情從未動搖，就連林志玲說「想嫁他」，他都不為所動，因為在他剛出道時，小歐曾經養了他5年。黃渤和林志玲在《101次求婚》中合作，林志玲對黃渤的評價極高，甚至還誇他，「如果你沒有結婚的話，我都想嫁給你了。」黃渤完全不為所動，蔡康永也問，跟第一美女林志玲拍戲，太太都不會介意嗎，黃渤非常有信心，「我愛人對林志玲很放心，她不覺得我們會出什麼問題。」黃渤和妻子小歐高中時期就認識，黃渤畢業後組了一個團體，在酒吧駐唱，即便收入不穩定，小歐仍在他身邊默默支持，後來黃渤考上北京電影學院，有機會進入演藝圈，直到2006年黃渤因《瘋狂的石頭》走紅，事業一飛沖天，2007年，他就將小歐娶回家，履行了對愛人不離不棄的承諾。黃渤也和許多美女合作過，包括林志玲、倪妮、舒淇等，但他都不為所動，也有主持人問過他這類的問題，黃渤說，「就算給我100億我也不換（老婆），在我一無所有的時候，她（小歐）就已經陪在我身邊了，讓我拋棄糟糠之妻，我做不來。」黃渤也曾在採訪中說過，「有沒有永遠的愛情我不知道，我只知道有永遠的『感情』，到最後就是親情，這才是最可靠的，平平淡淡、健健康康就挺好。」有趣的是，和黃渤戀愛13年，結婚12年，小歐長得和老公越來越像，說他們是「最強夫妻臉」一點也不為過。