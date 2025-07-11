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為因應美國對等關稅衝擊，行政院提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，規劃編列4100億元特別預算，不過朝野對於預算金額喬不攏，傳出國民黨立委朱立倫一度傳出，希望各退一步，放行補貼台電的1千億元，但黨內炸鍋，國民黨也緊急澄清無此事，朱立倫受訪也強調，台電撥補寸土不讓。不論朱立倫是否一度誤判情勢，惹怒藍委，或是黨內溝通有落差，此再度凸顯，黨中央與立院黨團間協調出現嚴重問題，朱立倫威信受損，黨內信任也不足，不如盡早交棒，重整國民黨的向心力。朱立倫任期到今年10月止，國民黨在2022年縣市長選曲、2024年立委選舉，都有不錯成績，但2024年畢竟無法重返執政，當時就有要求朱立倫下台負責的聲浪，不過朱立倫還是留了下來。結果今年又遇上大罷免，但朱立倫這次帶領國民黨面臨大罷免，卻還是出現許多錯誤。首先就是誤以為冷處理，就可以避免罷免成案，低估綠營要搶回立法院主導權的決心，接著說要以罷制罷，下令黨公職要拚連署，罷免綠委，但卻沒有策略，各地方黨部只能照過去老招抄名冊，結果導致不少地方黨部因涉及偽造文書遭搜索、黨工遭逮捕，連台北市黨部主委黃呂錦茹都收押迄今。在黨內風雨飄搖之際，也有人呼籲，先暫停主席選舉，等大罷免過後再說，但朱立倫仍堅持照原定時程，雖然他公開說願意交棒，但這麼多藍委都在忙著應戰大罷免，誰會在此時此刻出來說，要挑戰主席大位？也難怪朱立倫的交棒說，被諷充滿心機。這屆的國民黨立委，許多都是首次當選。他們都是在國民黨過去8年在野期間，靠自己頻上節目、街頭開講，累積自己的知名度，訓練自己的戰力，才逐漸被選民看見。換句話說，這批新科立委，跟過去溫良恭儉讓的國民黨已相當不一樣，開始會學習民進黨在野時間的戰術，在立法院面對綠委占主席台，也絲毫不畏懼。他們有自己的政治判斷、有自己經營選民的方式。相較於一路受國民黨栽培的朱立倫，在溫室保護中長大，國民黨立委們展現不同的戰鬥風貌，黨團與黨中央在這一年多的期間，也多次出現不同的路線選擇。這次的「各退一步」風波，再次凸顯朱立倫與藍委們觀念與判斷確實存在差異。國民黨現在已經逐漸變成內造政黨，國會才是權力核心，朱立倫的領導能力薄弱，對現在的國民黨已無太多影響力，此時的朱立倫，還不準備退位嗎？