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一名65歲的女性日前因背部疼痛，送到醫院急救，醫師研判為主動脈剝離，以電腦斷層掃描確認後，隨即送至台中榮總手術。醫師提醒，夏天天氣炎熱，同樣會增加主動脈剝離的風險。員榮醫療體系員榮醫院急診醫師翁聖富提到，日前一位女性被送至急診，當時自述背部劇烈疼痛，且痛感往事跑，與一般肌肉痠痛、拉傷造成的背痛不太一樣。翁聖富指出，單純肌肉筋膜發炎不會有疼痛往上跑的情形，患者形容「痛得像肌肉被撕裂」，加上病患血壓相對較高，研判與主動脈剝離有關。翁聖富說，因為高血壓常是誘發主動脈剝離能原因之一，電腦斷層也發現主動脈血管壁的微血管破裂，造成血腫，為主動脈剝離的變異型。醫師表示，發病後48小時內若沒有處理，死亡率可能高達50%，隨後將患者送往台中榮總緊急手術，成功救回一命。翁聖富提到，患者本身是有高血壓病史，研判是因血壓控制不良導致。醫師提醒，天氣炎熱會提高主動脈剝離風險，提醒有3大好發因素要留意：高溫環境人體為了散熱，血管表面會擴張，若室內外溫差過大，如從冷氣房突然到高溫室外，容易出現血壓劇烈波動。有些民眾在夏天大量出汗，脫水後一旦補水不足，也會導致血液濃稠、血壓不穩的狀況。嚴重熱傷害會引起心血管系統負荷加重，心跳加快、血壓不穩，對血管壁的壓力升高，若本身有高血壓、動脈硬化、主動脈瘤，更容易出問題。夏天戶外活動增加，若高溫下劇烈運動或情緒激動，容易刺激血壓升高，增加主動脈剝離風險。翁聖富呼籲，避免在中午到下午2點的高溫時段外出，且要多補充水分避免脫水。而高血壓患者務必規律服藥、監控血壓，如果有胸痛、背痛、心悸或不適時，及早就醫。翁聖富指出，主動脈剝離的高危族群，除了高血壓外，曾有主動脈瘤病史、有家族性馬凡氏症候群或其他結締組織病變、50歲以上男性、吸菸、過度肥胖者都要注意。