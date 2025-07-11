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馬來西亞前總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）7月10日迎來百歲生日，成為該國史上首位步入百歲的前領導人。這位政治生涯橫跨半世紀的強人，被視為帶領馬國走向現代化的重要推手，但其執政方式與政治遺產，至今仍引發兩極評價。馬哈迪1925年出生於吉打州亞羅士打，早年於新加坡馬來亞大學攻讀醫學，畢業後行醫多年，隨後投入政治。他於1981年首次擔任總理，一路執政至2003年，期間推動工業化政策，令馬國成功擺脫農業依賴，奠定成為東南亞中等收入國家的基礎。2003年卸任後，他又於2018年以92歲高齡再度出任總理，打破世界紀錄。馬來西亞理科大學政治學副教授阿茲米爾（Azmil Mohd Tayeb）指出，馬哈迪執政期間的確加速馬國現代化，但同時也為日後的朋黨資本主義埋下伏筆。他說，許多與執政黨巫統有關的馬來菁英階層，透過馬哈迪推動的國有企業私有化政策獲利，進一步擴大財富差距與經濟不公。阿茲米爾舉例指出，馬哈迪對國產車計畫的熱情，使得公共運輸系統長期被忽視，基礎建設如水壩與機場雖看似宏偉，卻也導致原住民被迫遷離，環境破壞嚴重。他認為，馬哈迪所提倡的現代化，過度著重物質象徵與大型建設，而非追求永續與社會平等。除了經濟政策引發討論，馬哈迪卸任後多次公開批評馬來西亞的華人與印度人「對國家不夠忠誠」，也讓其形象飽受爭議。登嘉樓蘇丹再納阿比丁大學講師旺羅希拉（Wan Rohila Ganti）表示，馬哈迪的言論經常成為政治操作手段，一方面拉攏馬來選票，另一方面又試圖爭取非馬來選民支持，形成矛盾訊號。她指出，馬來西亞人民應該拒絕這類分化族群、為政治利益服務的言論，建立更具包容性的政治文化。儘管評價不一，馬哈迪的百歲生日仍獲得不少祝福，他的長女瑪麗娜（Marina Mahathir）在社群媒體上感性發文表示，一家人曾以為父親撐不到百歲，尤其他在2007年曾在短短兩週內動了兩次心臟手術，康復過程十分艱辛，「幸好他挺過來了，今天我們才有機會一起慶祝。」與馬哈迪政壇纏鬥多年的現任總理安華，也於當天在臉書公開祝賀。他寫道：「馬哈迪在晚年仍擁有健康的生活與持續不懈的公益精神，為即將邁入高齡社會的馬來西亞立下了榜樣。」安華與夫人旺阿茲莎也一同祝願馬哈迪「幸福安康、身心平和，過著有意義的生活」。馬哈迪當天也在Podcast節目中分享長壽祕訣。：「身體和大腦要常常使用，它們才會繼續運作。你若放著不動，它們就會退化，最後就什麼都做不了了。」