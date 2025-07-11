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印尼政府近10年前宣布，計劃在峇里島北部興建一座新國際機場，藉此改善島上交通瓶頸並縮小城鄉發展落差。然而，這項工程至今仍陷於選址未定、啟動時程不明的窘境。根據《雅加達郵報》報導，項目開發商PT BIBU日前表示，預計這座新機場可望在2025年正式動工，目前印尼交通部正著手處理選址作業。不過，官方至今仍未就最終地點與細節拍板定案。PT BIBU總裁爾萬托（Erwanto）指出，新機場預估總建設費用為50兆印尼盾，約折合9250億新台幣。這筆預算不僅包含機場本身，還涵蓋交通基礎設施、周邊城市規劃與整體區域開發。他強調，資金將全由中國投資方出資，並不動用印尼政府財政預算。根據印尼《羅盤報》引述交通部航空運輸司長恩達（Endra）的說法，雖然選址權屬於交通部，但目前仍在等待多份關鍵文件，包括可行性評估報告、機場總體規劃、省長與地方政府的推薦函、以及開發單位的正式承諾書等。峇里省省長瓦揚（Wayan Koster）也對開發計畫的財務來源表達質疑，並批評中央政府至今未明確表態，導致整體規劃仍陷入停滯。峇里島長期以來高度依賴觀光產業，但旅遊活動主要集中於島嶼南部，北部發展明顯落後。根據統計，2024年前往峇里島的旅客達1630萬人次，卻僅有約60萬人造訪預定設址地點北部的布叻稜（Buleleng）。當初規劃興建北部機場，除了為了紓解峇里島伍拉‧賴國際機場（Ngurah Rai International Airport）的營運壓力，也希望藉此帶動北部地區的觀光與經濟發展。然而，10年過去，當地居民仍未看到明確的工程起步訊號。