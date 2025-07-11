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▲楊同學參加今日的分科測驗。（圖／楊同學IG）

台中一名楊姓高中生錄取4校的醫學系，卻被抓包學習歷程檔案內容誇大，正取的4間學校已撤銷他的錄取資格，連備取的長庚醫學系都槓龜，事隔一個月，他整理好心情重新出發，參加今（11）日的分科測驗，發限動透露，「希望大家幫我加油，也祝所有的考生可考試順利。」先前有一名楊姓高中生在社群平台上分享，他正取陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校，備取長庚醫，他也同步分享學習歷程，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，不過經網友查證，楊生是某場次中的「優秀辯士」而非「最佳辯士」。事後楊生貼出道歉文，強調自己非蓄意造假，也願意承擔責任，但仍止不住風波續燒，而正選的4所學校皆表示不錄取。事隔一隔月，楊姓高中生也在今日參加分科測驗，楊姓高中生在Instagram發限動，表示沉澱了一個月，感謝所有曾經支持或批評過他的朋友，將參加分科測驗，希望大家能替他加油打氣，也祝福所有應試者都能順利，「想了很久要不要發，但是很感謝每一個願意祝福我、批評我的朋友們。」也有網友將內容轉發到Dcard，底下網友留言鼓勵，「他心態調適得還真好，而且好正向，希望他能考回陽明醫」、「雖然學測申請入學那件事確實是他不對，但還是希望他能考上理想校系」、「蠻希望他上台大醫打臉酸民的」、「上大學前上了寶貴的一課」、「這心態真的很堅強，等他來台大」、「心態好好，祝能上台大醫」、「祝福啊，本來就是很有實力的人」。