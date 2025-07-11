每個城市總有那麼幾棟都市傳說中的「猛鬼大樓」，像是台北市錦新大樓，而台中市最恐怖大樓也被挖出了，網傳就是中區的「金殿888」，實際Google搜尋「金殿888」，搜尋字串總和跳樓、鬧鬼接在一起。不少住戶分享真實居住感受，引發討論。在地人揭其實還有比金殿888更恐怖的。然而金殿888以10坪樓中樓套房為主，2024全年交易38筆，房市交易熱絡，成交單價最高28.62萬元，十分驚人。
金殿888住戶闢謠：沒房住更恐怖
一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，分享「全台中最恐怖的樓 金殿888」引發討論。不少住客跳出來分享真實居住感受，「我住金殿888都19年了，這房子除了老舊看起來有點髒其他沒怎樣啊！到底哪棟大樓沒（跳樓、上吊、情殺、自殺、病死的），有人覺得恐怖，我倒是不覺得，反而沒房遮風避雨更恐怖」。
也有金殿888住客細數優勢，直言「我也是住金殿888，傳這裡是凶宅，猛鬼，都是胡扯！只要住進來，大多會住很久，原因是這裡有很好的無障礙空間設施，有非常盡職管理員，24小時管理，收包裹信件，非常方便」、「管理中心還有飲水機，投幣洗衣場，垃圾有子母車」、「進去它的空間與收納真是沒話說，樓下客廳餐廳簡易廚房，樓上臥室空間也大舒服，沒什麼壓迫感，收納多到不行，連行李箱都可放很多個」。
不只金殿888！台中猛鬼大樓還有這些
但也有人分享金殿888故事，「以前的酒店，最有名的是一個酒家小姐被騙感情，從樓上跳下來，摔在木瓜牛奶攤位旁邊」。在地人直言，除了金殿888外，城市經典、美麗殿、大地球廣場都是台中知名猛鬼大樓。大地球廣場今年4月有獨居男子被發現已死亡多時。
一名曾住過城市經典的網友分享說：「第一天搬進去半夜有人當空中小飛俠，然後搬到16樓，遇到同棟14掛肉粽，還直接用電梯送下樓，後來我每天半夜發高燒，白天去上班就沒事，住了二年就搬走了」。
5%投報！金殿888交易熱絡 單價飆33.89萬
雖然都市傳說不斷，但一點都不影響金殿888房市交易熱度。金殿888屋齡29年，樓高19層、共有565戶，都是樓中樓套房房型（權狀坪數10坪），低樓層是遊樂場，3樓以上才是住家。根據實價登錄，2024全年度有38筆交易，成交單價最高每坪28.62萬元、最低14.93萬元，成交總價則在170萬至320萬元間，單價、總價價差都將近1倍。
金殿888今年至今也有6筆實價成交紀錄，最高成交單價來到每坪33.89萬元，是今年1月17樓戶，成交總價380萬元，創下社區歷史最高價紀錄。根據樂居網資料顯示，台中市中區近一年平均成交單價為每坪30.92萬元，金殿888最高成交單價來到33.89萬元，十分令人吃驚。
在地房仲直言，金殿888所處地段開發較早，雖然多是老舊社區，但生活機能豐富，有中華路夜市、第一廣場、台中火車站、台中公園等。金殿888樓中樓套房，可使用面積約15坪，租金行情在8000元至1萬2000元，如果以成交均價240萬、月收租1萬元推算，投資報酬率有5%，對投資族群有一定吸引力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，分享「全台中最恐怖的樓 金殿888」引發討論。不少住客跳出來分享真實居住感受，「我住金殿888都19年了，這房子除了老舊看起來有點髒其他沒怎樣啊！到底哪棟大樓沒（跳樓、上吊、情殺、自殺、病死的），有人覺得恐怖，我倒是不覺得，反而沒房遮風避雨更恐怖」。
也有金殿888住客細數優勢，直言「我也是住金殿888，傳這裡是凶宅，猛鬼，都是胡扯！只要住進來，大多會住很久，原因是這裡有很好的無障礙空間設施，有非常盡職管理員，24小時管理，收包裹信件，非常方便」、「管理中心還有飲水機，投幣洗衣場，垃圾有子母車」、「進去它的空間與收納真是沒話說，樓下客廳餐廳簡易廚房，樓上臥室空間也大舒服，沒什麼壓迫感，收納多到不行，連行李箱都可放很多個」。
不只金殿888！台中猛鬼大樓還有這些
但也有人分享金殿888故事，「以前的酒店，最有名的是一個酒家小姐被騙感情，從樓上跳下來，摔在木瓜牛奶攤位旁邊」。在地人直言，除了金殿888外，城市經典、美麗殿、大地球廣場都是台中知名猛鬼大樓。大地球廣場今年4月有獨居男子被發現已死亡多時。
一名曾住過城市經典的網友分享說：「第一天搬進去半夜有人當空中小飛俠，然後搬到16樓，遇到同棟14掛肉粽，還直接用電梯送下樓，後來我每天半夜發高燒，白天去上班就沒事，住了二年就搬走了」。
5%投報！金殿888交易熱絡 單價飆33.89萬
雖然都市傳說不斷，但一點都不影響金殿888房市交易熱度。金殿888屋齡29年，樓高19層、共有565戶，都是樓中樓套房房型（權狀坪數10坪），低樓層是遊樂場，3樓以上才是住家。根據實價登錄，2024全年度有38筆交易，成交單價最高每坪28.62萬元、最低14.93萬元，成交總價則在170萬至320萬元間，單價、總價價差都將近1倍。
金殿888今年至今也有6筆實價成交紀錄，最高成交單價來到每坪33.89萬元，是今年1月17樓戶，成交總價380萬元，創下社區歷史最高價紀錄。根據樂居網資料顯示，台中市中區近一年平均成交單價為每坪30.92萬元，金殿888最高成交單價來到33.89萬元，十分令人吃驚。
在地房仲直言，金殿888所處地段開發較早，雖然多是老舊社區，但生活機能豐富，有中華路夜市、第一廣場、台中火車站、台中公園等。金殿888樓中樓套房，可使用面積約15坪，租金行情在8000元至1萬2000元，如果以成交均價240萬、月收租1萬元推算，投資報酬率有5%，對投資族群有一定吸引力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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