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印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）近日在訪問巴西期間拋出能源政策震撼彈，表示印尼有望在2035年全面轉向再生能源，提前5年淘汰煤炭。此一說法與過去政府定下的2040年時程不同，也引發外界對其政策執行力的關注。普拉伯沃於7月9日在巴西首都巴西利亞會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後表示：「我們原訂2040年實現百分之百再生能源使用的目標，但專家評估認為，2035年就有可能完成。」這項說法與印尼目前的能源現況落差不小。印尼是全球最大的煤炭生產與使用國之一，國內發電結構嚴重依賴化石燃料，約八成電力來自煤炭與天然氣。普拉伯沃雖自上任以來多次強調能源轉型的重要性，但其說法與其他政府官員、乃至前任政府所制定的政策並不一致。前朝政府原定2060年實現「淨零排放」目標，而普拉伯沃此次喊出的「2035年百分百再生能源」時程，則大幅提前。儘管展現企圖心，但在實際規劃上，能否兌現仍待觀察。根據印尼最新的國家電力發展規劃，未來九年新增的發電裝置容量中，雖有75%來自再生能源，但仍預留25%給化石燃料。許多新建燃煤電廠才剛啟用，也顯示印尼短期內難完全擺脫對煤電的依賴。普拉伯沃此番言論，對內展現其加速轉型的決心，對外則希望藉與巴西等發展中國家合作，強化氣候與永續領域的國際聯盟。但專家認為，若要實現2035目標，印尼仍須克服基礎設施不足、綠能投資落後、政策協調分歧等結構性問題。