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根據最新統計，2025年上半年，東南亞海域共通報95起海盜與武裝劫船事件，與去年同期相比暴增83%。其中，新加坡海峽與馬六甲海峽淪為重災區，占整體事件超過八成。這份數據由亞洲反海盜及武裝搶劫船隻區域合作協定組織（ReCAAP）資訊共享中心發布。報告指出，在95起案件中，有80起集中在連接東西方海運要道的新加坡海峽與馬六甲海峽，較去年同期大幅成長近三倍，顯示該區域航運安全情勢明顯惡化。從船型來看，受襲船隻以散裝貨輪為主，占比達五成，其次為油輪，占約四分之一。約九成事件發生在夜間，顯示劫匪多半趁黑下手、隱密行動。雖然約半數事件未造成重大損失，但有三成船隻遭竊引擎零件，對航運營運與維修造成潛在風險。專家分析，東南亞水域船舶密集，部分海域巡邏人力不足，且部分國家執法資源有限，使海盜有機可乘。ReCAAP呼籲各國加強情報共享與海上聯防，以遏止海上犯罪升溫趨勢。