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街口金融科技公司因今年5月遭泰山企業追討36億投資款的官司敗訴，昨天（10日）法院依據泰山公司的聲請進行查封，卻發現辦公大樓原本街口金科所用的7樓招牌已卸下，由子公司街口電子支付的主管出面回應這裡沒有街口金科的財產；更離奇的是辦公室呈現「人去樓空」狀態，傳出員工都是昨天臨時接獲通知回家上班，記者詢問街口電子支付內部人員是怎麼回事？原來因為樓上鄰居Gogoro裝潢，擔心噪音和油漆氣味影響上班，才會開放員工居家辦公。街口金科公司登記地點是台北市長安東路的合庫金控總行大樓C棟7樓，子公司街口電子支付則在8樓，昨天查封時7樓空空蕩蕩，現場主管表明，7樓和8樓都是街口電子支付使用。9樓是「睿能創意股份有限公司」也就是電動機車龍頭Gogoro，街口電子支付透露，因為9樓施工會吵到他們，開放員工自由決定要不要來辦公室，雖然7樓距離9樓較遠，但公司必須一視同仁，7樓和8樓的同仁都可以選擇居家上班或者來辦公室。街口電子支付何時決策員工可以居家上班？員工含糊其辭，只說要回頭翻訊息，不確定何時開始的，並未證實或否認昨天是臨時大撤退。