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日本受到許多旅客歡迎，然而也受到過度旅遊影響，人潮向都會區集中狀況更顯著，二三線城市關注度因此提升，旅客期望能避開人潮跟體驗文化，然而交通安排不夠方便、資訊不足以及住宿選擇也成了3道難關。Klook商務長范偉能表示，過度旅遊是全球觀光產業共同面臨的挑戰，日本更是受影響最顯著的地區之一，台灣為日本前3大旅客來源地，光是去年赴日旅遊人次就比2019年疫情前增加超過500萬人次，人潮向都會區集中的情況也比2019年更顯著。Klook 2025《旅遊脈動大調查》指出 ，63%亞太區旅客在規劃今年行程時傾向避開人潮，選擇較不擁擠的目的地。根據Klook台灣2025上半年日本城市預訂量季增幅排名，由國頭郡（沖繩北部）、三重縣（近京都）、長久手市（近名古屋）等二三線城市奪得前三，顯示台灣旅客對地方城市的關注度持續增加。Klook推測，因即將開幕的JUNGLIA樂園帶動沖繩北部旅遊熱度，三重縣則有伊勢神宮等深度景點，長久手市因吉卜力公園人氣持續高漲；位於富士山周遭的靜岡和山梨、熊本、橫濱則分別位居第四到第六名。Klook也說，對台灣旅客而言，探索日本郊區的主要誘因為體驗在地文化與避開人潮，而最大挑戰仍是交通安排不夠方便（40%），其次是資訊不足（26%）與住宿選擇有限（18%）。因此，Klook與星野集團合作，整合旗下溫泉旅館品牌「界」系列飯店與JR Pass，推出住宿交通套票，讓旅客能在Klook上同時完成住宿與交通預訂，並享有即時確認、中文介面等服務，減少交通與資訊規劃的困難，也讓海外旅客更容易查找當地住宿選擇。Klook日本總經理增田航分享，很榮幸與星野集團合作，透過其讓人想一去再去的住宿體驗與品牌魅力，結合Klook的交通產品與平台優勢，和跨市場的行銷宣傳，讓更多人知道日本二三線城市觀光特色，引導更多旅客走入地方城市，探索多元的自然與文化風貌。未來我們也將納入更多星野集團旗下的其他飯店，為海外旅客提供更多選擇，並透過AI工具協助旅客在平台上規劃和預訂當地所需的旅遊商品。Klook透露，此次合作不僅在台灣推廣，也將擴大至東南亞、韓國等市場，吸引更多海外旅客探索地方日本當地文化與生活樣貌。Klook與星野集團也將持續深化合作，未來預計導入更多星野旗下飯店品牌，提供更多目的地選擇，並結合一日遊、在地體驗與交通票券，打造更完整的地方旅遊體驗。星野集團代表星野佳路指出，隨著城市觀光壓力日益加劇，如何引導旅客深入地方、實現旅遊分流，是我們長期重視的議題。透過與Klook合作整合住宿與交通，我們相信能有效解決地方交通不便課題，吸引更多旅客造訪日本各地，進一步提升地方觀光的可見度與可達性。