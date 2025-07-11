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▲馬斯克旗下AI新創公司xAI推出的Grok 4，只開放給訂閱用戶使用，可以提供更專業、更複雜的回應。（圖／路透社／達志影像）

Grok 4是什麼？

Grok 4可以做什麼？

Grok 4哪些人可以用？

馬斯克旗下人工智慧公司xAI，正式發表最新旗艦AI模型「Grok 4」，宣稱在所有學科的表現都超越博士，正式進軍大型語言模型高階競賽，更發下誑語認為是「全球最聰明AI」自居，直接對標OpenAI即將推出的GPT-5與Google Gemini等。Grok 4具備多模態功能，結合語音、文字與圖像輸入，推理速度較前代模型大幅提升，界面升級並強化語音溝通能力，提供更接近真人對話體驗。xAI表示，Grok 4在主要基準測試中，全面超越當前競爭對手，如GPT-3和Gemini 2.5 Pro。根據外媒指稱，Grok近期出現大暴走的情況，像是回應用戶發問時，出現反猶太言論，甚至被認為有不當用詞的情況發生。Grok官方X帳號發布公告，「正在積極努力刪除不當貼文，xAI已針對仇恨言論新增限制機制，確保Grok未來在發布貼文前能即時過濾類似內容。」雖然有這些爭議，但依舊風風光光的發表號稱地表最聰明的AI模型「Grok 4」。Grok 4是是由馬斯克旗下 xAI推出的最新一代大型語言模型，主打「全球最聰明 AI」定位，主攻學術能力、推理深度、多模態處理等。根據官方數據，Grok 4在單一代理模式下正確率達25.4%，多代理版本更突破44.4%，大幅領先Gemini 2.5 Pro等同級對手。馬斯克自信表示：「Grok 4在各學科的表現都比博士程度還要好」。從官方釋出的資料，目前Grok 4可以處理高階推理，並解決複雜問題，像是具備博士等級的邏輯推理與科學計算能力。還可同時啟動多個 AI 代理人協同解題，像「腦內會議」一樣彼此交流、優化答案，適合複雜決策。以及多模態互動，同時可處理更豐富的資訊來源，像是文字、圖片、語音輸入與即時圖像生成。此外，和X平台系出同源，持續深度整合，能即時抓取新聞、趨勢貼文、公開資訊，提供開發者即時編寫、執行Python、HTML程式、除錯等功能，並帶來更自然語音和情感表達。目前需購買 xAI 官方訂閱方案，標準版每月約30美元，約元台幣，可使用 Grok 4 與 Grok 3；高階「SuperGrok Heavy」方案每月300 美元，開放 Grok 4 及多代理人版本 Grok 4 Heavy。