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美國總統川普（Donald Trump）強力推動的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill），雖然在國會驚險過關，展現他目前在政壇的強大影響力，但這項法案也引發意想不到的政治反彈。最直接的就是，原本的政治盟友馬斯克（Elon Musk）堅決反對，甚至成立新政黨準備在期中選舉與川普對抗。這個發展可能讓川普原本想要建立政治遺產的計畫完全走樣，對美國政治帶來前所未有的衝擊。最近這段時間，川普可說是政治勝利連連。他下令轟炸伊朗核設施，在關稅談判中逼迫越南做出重大讓步，聯邦最高法院也接連做出有利於他的判決，包括推翻地方法院阻止驅逐非法移民的裁決。這些勝利讓川普氣勢如虹，而「大而美法案」的通過更進一步鞏固他的權力地位。這場看似最重要的政治勝利，卻也成為他政治生涯中的一個重大變數。正如古人所說的「塞翁失馬，焉知非福」，只是這次可能是「塞翁失『馬』」，指的正是馬斯克的反叛。這部超過900頁的厚重法案，主要透過大規模減稅搭配削減福利和醫療支出，希望在經濟和政治上達到一箭雙鵰的效果。在經濟層面，川普政府希望透過減稅來刺激投資和消費，推動美國經濟成長，長期來看能提高政府稅收，平衡財政赤字。減稅的主要內容包括：將川普第一任期的減稅措施永久化、取消對小費和加班費的課稅、提高中產階級的扣稅額度五年、針對半導體等製造業的減稅優惠等等。白宮宣稱這項法案將主要惠及中產階級和工薪階層、製造業、能源產業和農業。不過，國會預算辦公室估計，這項法案在10年內將增加3.4兆美元的赤字。在政治層面，法案削減福利和醫療支出的設計，特別是全面取消非法移民的福利待遇，一方面打擊民主黨的基本盤，另一方面推動非法移民自願遣返，滿足「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者的期待，恢復社會治安。法案對福利發放採取更嚴格的標準，包括要求身體健全者每月必須工作或當義工至少80小時，估計會影響1200萬人。此外還取消對變性手術和墮胎的津貼、減少學生貸款等，估計10年內可削減最高1.5兆美元的支出。由於法案還包括增加國防和邊防等高額支出，因此也將政府舉債上限提高到5兆美元。「大而美法案」的通過對民主黨無疑是一計沉重的打擊，一方面顯示川普對共和黨占多數的參眾兩院仍保持強大的掌控力，更反映出民主黨的無能為力。另一方面則直接衝擊民主黨的政治大本營，打破用福利維繫選民支持的傳統結構，嚴重影響民主黨在國會中期選舉的勝算。在削減非法移民福利的同時，川普政府也鼓勵他們自願遣返，再以合法方式申請入境，否則遭逮捕後將永遠禁止進入美國。由於各州眾議員的法定人數是按州總人口而非公民分配，非法移民集中的民主黨州，可能會因非法移民人口減少而失去一些眾議院席次。在總統選舉失敗後群龍無首的民主黨，至今仍沒能擺脫極左派主導的局面，看起來確實陷入困境。但川普恐怕還無法高枕無憂。就在他於美國獨立日簽署「大而美法案」的同一天，他的前政治盟友馬斯克正式成立「美國黨」（America Party），準備參與明年的國會中期選舉。這無疑是川普政治好運面對的最大變數。雖然MAGA運動的支持者主要還是以川普為領袖，對他不離不棄，但法案表決過程卻顯示，共和黨內仍然存在不小的反對勢力。特別是那些對超過36兆美元國債憂心忡忡的財政保守派，跟馬斯克一樣，對川普提高舉債上限的做法深惡痛絕。歷史經驗表明，兩黨制在美國根深蒂固，至今的自由黨、共產黨、綠黨等第三勢力根本沒有立足之地。然而，它們卻能扮演「敗事有餘」的角色。比如表現最好的佩羅（Ross Perot），在1992年總統選舉中獲得19%的普選票，讓民主黨的柯林頓（Bill Clinton）坐收漁利；2000年綠黨的納德（Ralph Nader）在佛羅里達州分散了民主黨高爾（Al Gore）的選票，讓共和黨的小布希（George W. Bush）險勝。馬斯克在2024年總統選舉中投資近3億美元支持川普和共和黨，如果美國黨參加明年的中期選舉，川普很有可能在總統任期後半段失去國會主導權，成為跛腳鴨總統。「大而美法案」能否實現經濟目標，仍然是個巨大的未知數。但短期內加劇政府赤字是確定的，這讓致力於削減赤字的馬斯克無比憤怒，與川普反目成仇。這個發展為看似穩操勝券的川普帶來挑戰。美國黨參選國會中期選舉，不但可能破壞川普總統任期後半段的執政效率，也可能讓奄奄一息的民主黨起死回生，重新掌控國會。如此一來，美國政治的惡鬥將會持續下去，這恐怕是川普當初推動法案時始料未及的結果。這場政治豪賭的最終結果如何，我們只能拭目以待。但可以確定的是，馬斯克的反叛已經為美國政治投下一顆震撼彈，未來的發展將比任何人預期的都要複雜和精彩。