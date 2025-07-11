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美國股市週四多頭氣勢延續，輝達收盤市值正式突破4兆美元里程碑，標普和那斯達克指數皆創下歷史新高，四大指數全數收高，帶動台北股市今（11）日開盤下跌90.44點、來到22602.81點，盤中傳出川普最新表示，他計畫對大多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅，並且駁斥了關稅將衝擊股市、推高通膨的擔憂，帶動指數翻紅走高，午盤上漲67.91點或0.3%，來到22761.16點。此外，台股今日收週線。大盤開低走高，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.01點、來到231.03點，盤中持續走高，午盤上漲1.58點或0.68%，來到232.6點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、台新金、南亞科、金居、富喬；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、大量、聯發科、華星光、金居。權值股表現分岐，權王台積電表現震盪，以1095元盤下開出、下跌5元，盤中一度回到平盤價1100元，午盤下跌5元或0.45%，來到1095元；鴻海以161.5元盤上開出，雖然早盤數度翻黑，不過隨後有買單挹注，午盤上漲0.5元或0.31%，來到162元；聯發科也同步走高，早盤一度跌至盤下，隨後翻紅走高，午盤上漲5元或0.36%，來到1405元。今日午盤表現最強勁的族群為電線電纜股，類股指數上漲逾2%，合機、華榮上漲逾4%，大亞、華電、宏泰上漲逾3%，億泰上漲逾2%，大山、華新、中電、榮星上漲逾1%。光電族群也有買單挹注，午盤類股指數上漲逾2%，錸德、惠特、晶彩科攻上漲停板，宏齊上漲逾9%，銘旺科上漲逾7%，鈺德、大立光上漲逾5%，一詮、錸寶上漲逾4%，佳能、洋華、州巧上漲逾3%。資訊服務類股午盤上漲逾1%，敦陽科上漲逾6%，精誠上漲逾2%，訊連、凌群上漲逾1%。