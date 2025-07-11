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泰山企業追討前經營團隊買進街口金融科技4成股權所花的36億元，雖獲判勝訴，昨日查封卻無功而返，法界人士分析，債權人為避免債務人脫產，通常在官司結果出爐前，就要先聲請「假扣押」，不能等一審宣判才去「假執行」。但根據了解，泰山對於本案並未假扣押，一審勝訴判決真能討回36億嗎？恐怕是個未定數。街口金融科技是國內電子支付龍頭「街口支付」的母公司，2年前以36億元出售4成股權給泰山企業，但泰山當時的董事長詹景超在經營權之爭敗下陣後，新董座劉偉龍主張街口支付投資案的董事會程序違法，詹景超與街口金融科技簽訂的協議無效，提告要求返還投資款。今年5月13日台北地方法院判決交易無效，街口金科須返還交易款，並准許泰山企業假執行。泰山向北院陳報街口金科的財產清冊，昨天執行查封卻卡關。街口支付總經理表示，7樓辦公室是街口支付在使用，沒有街口金科的財產。泰山的委任律師認為，街口金科登記業務繁多，卻沒有任何員工在場，承租的辦公室及設備又都由街口支付使用，質疑街口金科迴避查封。法界人士指出，查封不動產較容易，因為房子登記在誰名下很好查，但查封動產例如辦公室保管箱、電腦、或者其他值錢骨董字畫，就不容易當場確認。對於債權人來說，如果等到打贏官司才去執行財產，就扣不到債務人已處分完畢的資產。