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▲M1A2T戰車女車長成亮點。（圖／翻攝自青年日報臉書）

陸軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，首批38輛去年底交付，M1A2T也是我國主力戰車首度配備120公厘（mm）滑膛砲，陸軍昨日首度在台進行M1A2T戰車主砲實彈射擊，總統賴清德也親自視導號稱「地表最強戰車」實彈射擊。不過，戰車連的美女連長、美女車長意外成為亮點，引發熱烈討論。擔任駕駛手的裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉受訪表示，這次能參加M1A2T的換裝訓練，心情很激動，但也很自豪。這不只是換了新車，是整個部隊作戰能力的大躍進，連上能參與其中，是一份光榮，也是責任。鄭宇君說，進入射擊階段更體會「一車一命，一車一心」的道理，戰車要打得準、動得快、活下來，就需要車長、射手、裝填手、駕駛的高度協調，才能完成。針對M1A2戰車與過去的戰車操作有何不同？鄭宇君表示，新式戰車使用120公厘的滑膛砲，引擎機動力達1500匹馬力，並透過複合式裝甲與履帶左右兩邊的襯裙，在火力及防禦力上皆比M60A3戰車有提升，操作也比M60A3更為方便、快速、反應快。再加上輔助電源跟冷卻系統，在防禦時不必發車，也可以提供戰車砲塔跟射控系統電力，冷卻系統除冷卻砲塔內部機件，也提供人員舒適度。另外，M1A2T靜態陳展時，其中一輛的女車長照片在軍媒《青年日報》曝光也引發關注。有網友留言「我完全被融化了」、「巾幗不讓鬚眉，真是又帥又美，100個讚啦」。昨日陳展時，這名女車長獲得許多媒體關注，見到許多攝影記者拍攝，她後來害羞地把迷彩頭巾拉起來，僅露出眼睛，但仍獲得注目。