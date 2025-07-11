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▲尹恩惠、金鍾國的「摀耳朵」名場面又被起底。（圖／KBS Entertain YouTube）

金鍾國♥尹恩惠名場面起底 綜藝咖看到尖叫

▲尹恩惠（左）跟金鍾國的緣分，是在2003年的節目《X Men》上展開。（圖／翻攝SBS）

回顧尹恩惠、金鍾國情史 《X Men》的「當然了」開始

尹恩惠曾理想型 全網一面倒：金鍾國

情纏22年的尹恩惠、金鍾國戀情還沒打住？曖昧情如今又浮出水面！在最新《屋塔房的問題兒童們》集數中，面對大夥的起鬨，金鍾國不知所措、首度回應：「對對對」、「夠了啦！」螢幕情侶2003年在《X Men》的「超曖昧經典名場面」再次被起底，全場看到裂嘴大叫，畫面十分爆笑。10日播出的《屋塔房的問題兒童們》第275集中，照例推出一連串腦洞大開的趣味問答，包括「節省房租的方法」、「綜藝節目的經典名台詞、名場景」、「測量壽命的身體動作」與「校園霸凌保險的保障內容」等等，吸收知識之餘同時引發爆笑。節目高潮之一，就是再次被提起的「金鍾國♥尹恩惠名場面」！當年《X Men》節目中，金鍾國摀住尹恩惠耳朵大喊「當然囉！」的經典片段被提起，再加上2人曾一起出去的舊照又被挖出，引爆第2波戀愛傳聞。現場來賓也問金鍾國：「你怎麼會想到去摀她耳朵啦？」讓他羞愧的低頭、丟下2句：「對對對（承認是名場面）」、「夠了啦！！！」苦笑以對，全場笑到不行。尹恩惠與金鍾國最早是在2003年SBS綜藝節目《X Men》中相識，當時眾人玩起「當然了」，該遊戲規則是無論被問到多刁鑽的問題，都必須回答「當然了」才能繼續，李民基就向尹恩惠發起挑戰，金鍾國立刻反問：「你喜歡恩惠嗎？」李民基回：「那你不喜歡嗎？」按照遊戲規則，金鍾國必須回答「當然了」，但他卻突然伸手摀住尹恩惠的耳朵，然後小聲說出「當然了」，經典的浪漫名場面誕生，尹恩惠跟金鍾國順勢變成官方CP。此後，尹恩惠與金鍾國不斷傳出緋聞，但2人始終未承認戀情。2022年，尹恩惠在個人頻道上傳一支影片，談及過去的戀愛經歷，她說：「大多數的男生在戀愛初期會頻繁傳訊息，但時間久了，聯繫就會變少。我曾經把前男友發給我的所有簡訊抄寫在筆記本裡，然後送給他當禮物。」接著補充：「對方是個很好的人，當他發現自已變得越回越短、聯絡變少時，還因此感到很抱歉。」這個故事與金鍾國2018年在節目《我家的熊孩子》分享的「戀愛書信」經歷如出一轍，他稱自己的戀愛筆記本是「潘朵拉的盒子」，並說道：「曾經有任前女友，親手抄寫我發出的所有訊息，還叫我『王子』。但我後來回的訊息越來越短，記得9月14日晚上10點，我只發了一句『我要去運動了』。」此番巧合讓金鍾國與尹恩惠的戀愛傳聞再度引發熱議。時間來到了今年（2025）3月，尹恩惠在秋成勳的《Try? Choo-ry!》中坦言已10年沒談戀愛，戒酒過著虔誠日子，秋成勳問及理想型條件，尹恩惠說「有男子氣概的」、「不喝酒、不抽菸的」，秋成勳傻眼：「沒有這種男人！」尹恩惠堅持「有」，收看觀眾也說真的有「不喝酒抽菸又有男人味」的人，那個人正是肌肉壯男：金鍾國。尹恩惠同時更新YouTube頻道，跟經紀人回憶初戀往事，對第1個愛人的氣味記憶猶新，「每個人都有自己的氣味，不是香水味，而是屬於那個人的獨特氣息。」當被問及「愛情是什麼？」時，她坦率回答：「感覺很特別，而且要忘記它需要很長的時間。不管去哪裡、做什麼、看到什麼，思緒都會被那個人占據，根本無法抽離，進入無感狀態幾乎是不可能的。」這2段節目的發言，再再讓粉絲聯想到「元祖情侶」尹恩惠與金鍾國過去的緋聞情史。