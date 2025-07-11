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街口金融科技遭泰山企業追討36億投資款，引發社會矚目、658萬用戶關注自身權益，街口金科的董事長胡亦嘉不是第一次捲入爭議，他辦理基金配售時沒有公平配售投資人，2022年遭北檢起訴違反證交法；其實胡亦嘉的父親胡定吾也發生過弊案，因為挪用中華開發工銀的資金遭判有罪。胡定吾的司法案件不只一樁，他曾在2008年涉及遠航掏空案遭到起訴，不過一審認定他身兼中華開發總經理、中華工銀董事長等職務，並未直接管理遠東航空、沒有掏空，因此判無罪。但胡定吾在2010年又被起訴，任職中華開發期間挪用公款，後來他在法院審理時跟中華開發工銀和解賠償，台北地院判刑1年8月、緩刑2年，高院維持原審判決，在緩刑期滿後，胡定吾的有罪宣告也因此失效，不會留下前科。至於胡亦嘉的官司，則是檢方控訴他在2020年透過街口支付發行的ETF，只配售給特定的海外公司，未公平配售基金給投資人，不法所得6千多萬，涉犯證交法。胡亦嘉遭檢方搜索偵訊後以1千萬交保，全案起訴後還在北院審理中。