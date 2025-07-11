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街口支付母公司近日因涉及36億元股權糾紛，遭台北地院查封未果，連帶導致近300名員工在查封前40分鐘臨時被通知居家上班。對此，董座胡亦嘉爭議事件再度引發大眾關注。國內電子支付龍頭街口支付的創辦人胡亦嘉，家世顯赫，祖父胡炘是蔣中正侍衛長，父親胡定吾是生華科董座，曾任開發工銀董座，胡定吾的獨生女胡亦蓮嫁給吳東亮的么兒、台新金副總吳昕豪。泰山在2023年5月經營權易主，由龍邦集團董事長劉偉龍入主後，即著手處理全家股權、街口投資等訴訟案。其中，街口支付一案，起因為前董事長詹景超卸任前，在股票尚未交割、一股都未拿到的狀態下，就匯出鉅款給街口，並以36億元買下街口支付4成股權。對此，新團隊向台北地檢署告發詹景超意圖掏空公司，涉嫌特別背信等重罪，另以街口支付交易案程序違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。在今年5月，此案被台北地方法院判決交易無效，判決街口金科必須全額返還35億9580萬元及5%年息，並准許泰山繳交11億9860萬元擔保金，啟動假執行。根據《鏡報》報導，泰山新經營團隊日前啟動強制執行程序，檢調扣押執行竟發現，街口支付母公司「街口金融科技公司」5個相關帳戶近乎歸零，均存款不足千元，甚至結清，當初泰山匯入台新銀行的36億元也不知去向。泰山新經營團隊為避免投資款被轉出，最終追不回來，據了解泰山已向法院遞狀，要求街口金融科技公司限期陳報財產，且不排除進一步聲請管收街口支付負責人胡亦嘉。2022年9月1日，台北地檢署就依《證券交易法》特別背信等罪嫌起訴胡亦嘉，認定他受託辦理辦理「期街口布蘭特正2ETF基金」配售，獨厚特定買家獲取不法利益6000萬元，諭令交保1000萬元，並限制出境出海，現由台北地院審理。胡亦嘉被境管2年多，4度提重保換短暫解除境管，現在又面臨36億元天價交易款憑空消失，想再向法院請假出國恐增難度，甚至不排除被要求戴電子腳鐐監控行蹤。自爆出門不帶錢的胡亦嘉，是街口支付的重度使用者，每月使用量超過100筆，搭車、購物、吃飯全靠街口，就連養了十多年的愛犬送洗，他也會請對方裝設街口支付，「我當然有私心，像逛夜市，我想吃的攤位不收街口，我只好不吃。」胡亦嘉對數字敏感，是第一屆大學推薦甄試生，他申請上交通大學應用數學系，又赴美國哥倫比亞大學攻讀碩士，畢業後成了華爾街的金融菁英。在華爾街的訓練，造就出他理性，甚至有些看似孤高冷傲的個性。他解釋：「其實個性不是刻意的，過去在投資標的時，如果你情緒容易波動，把那些錢當成自己的，投資就會出現誤差。」2008年，當時28歲的胡亦嘉因為父親一句「你該回來了，中國才是未來的關鍵。」因此他放棄新台幣2000多萬元的年薪，從美國轉戰中國蘇州，成了胡定吾與全國工業總會在昆山合作的台灣商品交易中心總經理特助。而在兩岸來回工作7年多中間，他曾經透過阿里巴巴的團購平台「聚划算」，「3天內賣掉30多噸台灣芒果」，是胡亦嘉最引人注目的成就之一。而在2014年義美集團接手交易中心，隔年他回台創業，靠著過去在美國對沖基金賺的錢，及父母、股東的支持，成立街口支付。