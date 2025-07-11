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前海軍上校郭力恆因涉入拉法葉艦佣金弊案、獵雷艦案遭判刑20年，後於2015年6月獲釋。傳出郭力恆罹癌昨（10）日病逝，享壽73歲。隨著郭力恆與相關案件關係人包括汪傳浦等陸續離世，疑點重重的軍購弊案與尹清楓命案真相恐難以水落石出。郭力恆為海軍官校63年班畢業，1993年任海軍武獲室整後組上校組長。1993年12月9日，海軍總部武獲室執行長尹清楓被發現遭謀殺，當時擔任武獲室整後組上校組長的郭力恆，在8天之後遭到逮捕，軍方調查發現他在經手的多項軍購案中，有收受軍火商賄賂，郭力恆遭控收受法國軍火商湯姆笙在台代表汪傳浦賄賂，並擔任內應，讓廠商從中獲利，儘管郭極力否認，但仍遭到軍事法院判處無期徒刑。郭力恆入監服刑20年，併科罰金新台幣2億元，2013年隨著軍審、軍監廢除而至一般監獄服刑，並於同年底假釋出獄，但之後又因無力繳納2億元罰金，2014年底再度入監易服勞役180天，最後於2015年6月獲釋。汪傳浦在遭到我國通緝後逃亡，2015年1月20日，因血癌末期併發心臟衰竭病逝於倫敦。隨著郭力恆、汪傳浦等離世，疑點重重的拉法葉艦弊案、尹清楓命案真相恐難以水落石出。值得注意的是，當初起訴郭力恆與汪傳浦的檢察官，正是日前獲賴清德總統提名、正經歷立法院審查的司法院長人選蔡秋明，二審認定郭力恆與汪傳浦是共犯的審判長則是副院長被提名人蘇素娥。