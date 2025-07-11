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台鋼獵鷹今（11）日正式宣布，與TPBL臺北台新戰神完成跨聯盟交易，成功引進後衛王律翔，補強球隊後場戰力，為新賽季再添即戰力。台鋼獵鷹表示，此次與台新戰神的交易，不僅是兩大聯盟首次實質選手交易，也象徵未來雙方合作的開端，具有重要意義。台新育樂在今日也已宣布，以現金方式將球員王律翔交易去獵鷹。王律翔身高184公分，具備出色的外線火力與靈活的後衛技術，能勝任一、二號位。過去曾旅美七年，就讀NCAA一級緬因大學，2017–18賽季因手傷未能出賽，2018–19賽季共出賽11場、攻下10分，之後轉學至NAIA亨廷頓大學。2020年返台後就讀中州科技大學並參加UBA，畢業後投入PLG選秀，2021年首輪第六順位被富邦勇士選中後轉至高雄鋼鐵人，2023–24賽季場均攻下7分、1.6籃板、0.8助攻，三分命中率近4成，2024年轉戰TPBL臺北台新戰神。獵鷹球團看中王律翔的外線投射與拉開場上空間的能力，期望他能為球隊帶來更多進攻選項。球隊也將持續積極補強陣容，盼透過這筆交易進一步提升後場深度與戰術多變性，為球迷帶來更精彩的比賽內容。王律翔表示，對於能加盟台鋼獵鷹感到「很興奮也很期待」，希望能在新賽季幫助球隊取得更好的成績。他認為台鋼獵鷹是「非常有紀律、擁有明確的文化與方向」的球隊，期待融入這樣的環境。談到場上優勢，他強調自己的外線投射、防守能力與隊友的溝通，並希望能「在場上帶來更多能量」。他也特別提到最期待合作的隊友是谷毛唯嘉和白薩，讚賞兩人一向的自律與認真：「谷毛非常擅長幫隊友製造機會、找尋空檔，很期待與他的配合；而我和白薩在UBA時期曾短暫合作過，但那季他受傷沒打完整，特別期待能再次同隊。」展望新賽季，王律翔表示，希望能找回場上的自信，展現比以往更好的表現，幫助球隊爭取勝利。