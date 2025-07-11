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▲中國外長王毅在吉隆坡會見泰國外長瑪里。（圖／翻攝自微博）

中國外交部長王毅於7月10日至11日赴馬來西亞吉隆坡，出席中國—東協外長會與「10+3」東協與中日韓外長會等多邊外交活動。期間，他多次會見東南亞及南亞多國政要，並針對美國近期加徵高額關稅政策表達強烈不滿，指責根據中國外交部發布的新聞稿，，中方願落實習近平主席訪柬成果，深化「工業走廊」與「魚米走廊」合作，並協力打擊跨境詐騙、網賭等犯罪活動。他同時指出，美國針對柬埔寨與東南亞多國課徵高關稅，是意圖遏制各國發展，呼籲各方堅守立場、維護共同利益。布拉索昆則回應，感謝中國給予柬埔寨100%稅目商品零關稅待遇，稱此舉展現「朋友與兄弟」情誼，並對照美國對柬加徵36%關稅，表示柬方願與美方談判解決歧見，但不會犧牲原則與其他夥伴的利益。王毅也在時，重申反對經貿霸凌與關稅脅迫，主張透過平等對話解決分歧。他批評美國對孟加拉這類最不發達國家徵收高達35%的關稅「不合理也不道德」，並強調中國對孟加拉商品提供100%零關稅，是為其創造真正的發展機會。針對近期柬埔寨與泰國邊境爭議，王毅表示雙方雖立場不同，但都有控制局勢的意願。中國將秉持「不偏不倚」的立場，提供建設性協助，促進鄰國間和平對話與穩定局勢。，對於泰國和柬埔寨的邊境爭端，王毅強調，中方希望雙方本著善意相向而行，通過友好對話協商妥善解决問題，推動事態盡快降溫回穩。值得注意的是，正同樣身處吉隆坡參加東協外長會的美國國務卿魯比歐也於10日公開表示，正在籌備與中方舉行首次會晤。他表示「我們正在推進此事，或許會見面」，若成行，將是他上任以來首次與王毅會面，也可能是美中近期關係中的重要外交互動。