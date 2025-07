我是廣告 請繼續往下閱讀

小賈斯汀愛妻、1歲兒入鏡主視覺

▲小賈斯汀推出第7張專輯《SWAG》。(圖/環球音樂提供)

▲小賈斯汀愛妻與兒子都在新專輯裡現身。(圖/翻攝自lilbieber IG)

流行天王小賈斯汀(Justin Bieber)今(11)日驚喜推出第7張全新專輯《SWAG》,距離上一張專輯《我的正義》(JUSTICE)已經相隔4年之久,過去幾個月雖然持續傳出有新作品的消息,卻遲遲未等到官方證實,結果在無任何單曲預熱的情況下,在今天無預警直接推出整張專輯,讓樂迷又驚又喜,興奮直呼「幸福來得太突然!」、「2025 神專降臨!」許多眼尖粉絲在台灣時間今天凌晨陸續發現冰島首都雷克雅維克、美國洛杉磯、紐約時報廣場等地點出現《SWAG》字樣或是曲目的戶外看板,小賈斯汀本人也暴風發文,不斷在社群轉貼、分享這些看板畫面,並接連貼出老婆海莉(Hailey Bieber)和兒子傑克(Jack Blues) 都有入鏡的全新視覺形象照,幾個小時後專輯《SWAG》正式上線全球數位平台,即便事前零宣傳,依舊引起全球樂迷瘋狂討論。小賈斯汀去年與老婆海莉喜迎愛兒傑克的出生,此次專輯靈感即是受到作為丈夫與父親的投入所啟發,激發出更深刻的視角與更具反思性的聲音,專輯中21首歌由小賈斯汀攜手葛萊美肯定製作人 Carter Lang 、節奏藍調才子 Daniel Caesar 等多位黃金陣容共同製作,創造出他至今最具個人色彩、最私密的作品之一。專輯《SWAG》全台數位平台已經上線。1.〈All I Can Take〉2.〈Glory Voice Memo〉3.〈Daisies〉4.〈Devotion〉5.〈Yukon〉6.〈Dadz. Love〉7.〈Go Baby〉8.〈Therapy Session〉9.〈Things You Do〉10.〈Sweet Spot〉11.〈Butterflies〉12.〈405〉13.〈Way It Is〉14.〈Swag〉15.〈First Place〉16.〈Zuma House〉17.〈Soulful〉18.〈Too Long〉19.〈Walking Away〉20.〈Forgiveness〉