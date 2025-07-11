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▲街口支付稍早發出聲明，強調街口支付為獨立經營的子公司，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯，用戶權益、店家合作皆不受影響。（圖／官方提供）

台灣電子支付龍頭「街口支付」因母公司「街口金融科技」36億元股權糾紛引爆危機，681萬名用戶擔心自身權益受影響，紛紛解除銀行帳戶與信用卡綁定自保。雖街口支付已發聲強調，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯，但稍早「全國電子」開出業界第一槍，宣布今（11）日開始暫停使用街口支付服務，消息一出立即引爆熱議。「街口支付」母公司「街口金融科技」，2023年以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易案無效，須返還交易款，並准許泰山假執行，昨（10）日總公司遭台北地方法院查封，引起各界熱議。街口支付用戶達681萬人，不少人都擔心權益受到影響，紛紛解除銀行帳戶與信用卡綁定自保。雖街口支付稍早發出聲明，強調街口支付為獨立經營的子公司，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯，用戶權益、店家合作皆不受影響，並於下午2點召開記者會說明，但似乎仍難止血。全國電子已在臉書發文宣布，「即日7/11起暫停提供街口支付服務，造成不便，敬請見諒！」後續是否引進其他商家跟進，仍有待觀察。