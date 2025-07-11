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114年分科考試於11、12日登場，今天考完試，考生們回家要如何準備，心理師表示，學生要提醒自己，過去已經發生的事情無法改變，把自己穩定下來，準備好隔一天的考試，把心力放在可以掌握的事情上。中醫師則推薦，有3處按摩可幫助放鬆、提神。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，第一天考試結束後，考生可以提醒自己，過去已經發生的事情無法改變，但可以讓自己穩定下來，準備隔天的考試，把心力放在能掌握的，不要去追已經發生的事情。藍挹丰也說，可以泡泡澡、運動等，做一些讓自己舒服、放鬆的事情。信義馬光中醫診所醫師林芳瑜受訪時則說，會建議學生在晚上睡前按摩，像是肩膀熱敷、眼睛也正是疲勞的時候，可從眼周的攢竹穴、一直往上延伸至眉毛，按至魚腰（眉毛中間），接著再往後按瞳子髎（眼眶骨外側凹陷處），再到太陽穴，停滯5至10秒鐘，並以食指指關節按壓。林芳瑜表示，下半圈則是可從睛明穴（內眼角稍上方凹陷處）、往下按至眼睛下框，最後回到瞳子髎。至於提神穴位則在頭部的百會穴（頭頂正中央），林芳瑜說，旁開一寸，前後左右有4個穴位為四神聰穴，因此總共5個穴可在早上起床按一按，提神效果會相當好。若有肩頸痠痛，林芳瑜建議可按風池穴。有些人會喝藥膳茶，包括西洋蔘等，中醫師說，提神相關最好在早上食用。另外，考前一天也不要吃生冷食物，避免拉肚子林芳瑜認為，其實最重要的是就是睡好、保持體力。