7-11是7-Eleven吉祥物OPEN將生日，不過今年全家便利超商也在同天歡樂慶生，除了狂推限定優惠外，許多門市也紛紛掛上慶生紅布條，甚至比7-11聲勢更浩大，原來7/11同時也是全家小編生日，粉專更曬出身分證照片認證今日壽星，也吸引眾多網友笑喊「全家很會」。而全家慶生優惠即起不僅有霜淇淋買一送一、消費滿額送7元四季春青茶優惠券外，門市電子看板更有倒過來的通關密語，只要在APP輸入，就能免費獲得隱藏優惠。
全家今日大動作狂撒7/11慶生優惠，不過可不是幫「隔壁同事7-11」慶生，而是全家小編也是今日壽星！小編本人也現身曬出身分證照片，證明「全家小編真的7/11生日」。
社群超逗趣的慶生互動，也讓不少網友笑喊「我以為是幫7-11慶生」、「全家很會」、「哈哈，我還以為你們要幫7-11慶生勒」、「全家人真的很會」、「全家小編生日快樂」、「「每年7/11全家都比小七歡樂」、「真高招，把7-11的生日，拿來當自己的行銷噱頭」。
全家門市有隱藏優惠！快輸入通關密語
全家今日各大門市電子看板出現「倒過來」的慶生優惠，原來是7/11生日的全家小編送給大家驚喜，仔細看可以發現，只要打開全家APP優惠趣，輸入「小編生日快樂」，就可以免費獲得7元冰塊杯優惠券。
此外，即日起至週末7月13日全家門市「霜淇淋買一送一」，且餅乾套全家還特別改版，上面印製「7/11全家小編生日快樂」，只要倒過來就會變成一頂生日帽，有去買的民眾吃完記得也不要將餅乾紙套直接丟掉，因為可以抽獎！
即日起至7月13日23時59分，轉發貼文到限動並貼上「戴上Fami!ce霜淇淋餅乾套慶生帽」的照片，並且@一位好友寫下祝福的話+祝福全家小編生日快樂，就可以有機會抽到「Fami!ce霜淇淋10支」，幸運兒只有一位，將會在7月18日抽出得獎者，公告在粉專留言處，霜淇淋也將以隨買跨店取方式送至全家會員帳戶中，愛吃全家霜淇淋的民眾別錯過囉！
7-11慶生也沒有輸！7/11消費最高送711元購物金
7-11即日起至15日，會員結帳滿250元就能抽購物金，張張有獎（5元、10元、20元、100元、711元），最高可以獲得711元；滿1000元，送贈品3選1兌換券，五月花抽取式衛生紙一串、統一麵5入（肉燥／蔥燒牛肉風味）、絨毛布偶提袋；滿1500元，送星巴克好友分享券一張，加Yahoo購物樂購券一張。
另外也有許多優惠，包括熱狗大亨堡第二件7.11折、指定麵包吐司第二件7.11折、7-ELEVEN內的Mister Donut專櫃，42元（含）以下甜甜圈3入只要109元等。更多詳細7-11、全家優惠請點我
我是廣告 請繼續往下閱讀
社群超逗趣的慶生互動，也讓不少網友笑喊「我以為是幫7-11慶生」、「全家很會」、「哈哈，我還以為你們要幫7-11慶生勒」、「全家人真的很會」、「全家小編生日快樂」、「「每年7/11全家都比小七歡樂」、「真高招，把7-11的生日，拿來當自己的行銷噱頭」。
全家門市有隱藏優惠！快輸入通關密語
全家今日各大門市電子看板出現「倒過來」的慶生優惠，原來是7/11生日的全家小編送給大家驚喜，仔細看可以發現，只要打開全家APP優惠趣，輸入「小編生日快樂」，就可以免費獲得7元冰塊杯優惠券。
此外，即日起至週末7月13日全家門市「霜淇淋買一送一」，且餅乾套全家還特別改版，上面印製「7/11全家小編生日快樂」，只要倒過來就會變成一頂生日帽，有去買的民眾吃完記得也不要將餅乾紙套直接丟掉，因為可以抽獎！
即日起至7月13日23時59分，轉發貼文到限動並貼上「戴上Fami!ce霜淇淋餅乾套慶生帽」的照片，並且@一位好友寫下祝福的話+祝福全家小編生日快樂，就可以有機會抽到「Fami!ce霜淇淋10支」，幸運兒只有一位，將會在7月18日抽出得獎者，公告在粉專留言處，霜淇淋也將以隨買跨店取方式送至全家會員帳戶中，愛吃全家霜淇淋的民眾別錯過囉！
7-11慶生也沒有輸！7/11消費最高送711元購物金
7-11即日起至15日，會員結帳滿250元就能抽購物金，張張有獎（5元、10元、20元、100元、711元），最高可以獲得711元；滿1000元，送贈品3選1兌換券，五月花抽取式衛生紙一串、統一麵5入（肉燥／蔥燒牛肉風味）、絨毛布偶提袋；滿1500元，送星巴克好友分享券一張，加Yahoo購物樂購券一張。
另外也有許多優惠，包括熱狗大亨堡第二件7.11折、指定麵包吐司第二件7.11折、7-ELEVEN內的Mister Donut專櫃，42元（含）以下甜甜圈3入只要109元等。更多詳細7-11、全家優惠請點我