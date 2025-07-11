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食藥署公告「建議使用替代藥品品項」，其中用於治療嚴重乾眼症的「"綠洲" 維他命A眼藥膏」因為原料藥問題導致短缺，恢復正常供應時程「無法預計」。食藥署藥品組研究員祁若鳳受訪時表示，有關「"綠洲" 維他命A眼藥膏」目前供應情形因有處方藥，但短缺是原料藥問題導致，國內尚有同成分同含量同劑型之藥品「"溫士頓"維他命A眼藥膏」。祁若鳳說，目前恢復正常供應時程難以預計。臨床上，北市聯醫中興院區院長、眼科醫師蔡景耀說，維他命A眼膏臨床上是用於治療嚴重性乾眼症，或是眼睛表面滋潤等。但市面上仍有如人工淚水型的藥膏可協助。若因維他命A的營養素缺乏，蔡景耀表示，建議可口服。不過，也因國民健康、生活進步，缺乏維他命A的情況較少。蔡景耀也說，有更好、更完備的供藥是最好的，但短時間的單一藥品短缺還是有其他替代方法，民眾的健康不至於造成影響。