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美國股市週四多頭氣勢延續，標普和那斯達克指數皆創下歷史新高，帶動台北股市今（11）日開盤下跌90.44點、來到22602.81點，盤中傳出川普最新表示，他計畫對大多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅，並且駁斥了關稅將衝擊股市、推高通膨的擔憂，帶動指數翻紅走高，終場上漲57.78點或0.25%，收在22751.03點，日K連3紅，成交量3271.27億元。此外，台股今日收週線，本週上漲203.53點或0.9%，週K連3紅。大盤開低走高，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.01點、來到231.03點，盤中持續走高，終場上漲1.47點或0.64%，收在232.49點，日K連3紅，並且站上10日線，成交量為1088.56億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、台新金、南亞科、金居、富喬；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、新光金、台新金、大量。權值股表現分岐，權王台積電表現震盪，以1095元盤下開出、下跌5元，隨後在盤面震盪，最後一盤爆出8955張買單，終場收在平盤價1100元，日K連4紅；鴻海以161.5元盤上開出，隨後也多空激戰，最高一度來到162.5元，最低則來到160.5元，終場則是收在平盤價161.5元，日K結束連2紅；聯發科也同步走高，早盤一度跌至盤下，隨後翻紅走高，終場收在最高價1420元，上漲20元或1.43%，日K連3紅，貢獻大盤指數就有9點。盤面百花齊放，設備股多檔亮燈漲停，包括帆宣、信紘科、川寶、晶彩科、陽程，其他個股也有好表現，廣運、和椿上漲逾6%，家登、光罩上漲逾5%，朋億*上漲逾4%，穎漢、單井、聖暉*上漲逾3%。IC設計股也表現續強，世紀、芯鼎、宜特攻上漲停板，愛普*上漲逾6%，創惟、晶宏上漲逾5%，九暘、天方能源上漲逾4%，安國、意騰-KY、威盛、晶心科、安格上漲逾3%，立積、奕力-KY、神盾、天擎、晶相光、迅杰、來頡、通泰、鈺太、九齊、茂達、通嘉、凌陽創新、祥碩、新唐上漲逾2%。蘋概股也有買單敲進，錸德、川寶、陽程、良維、宏齊、喬鼎攻上漲停價，精技上漲逾8%，宏致、創惟上漲逾5%，大立光、燿華上漲逾4%，正崴、南電、立端上漲逾3%。PCB概念股也持續走高，定穎投控上漲逾8%，銘旺科、柏承上漲逾6%，金居上漲逾5%，亞泰金屬、瀚宇博、燿華上漲逾4%，立誠、南電、泰鼎-KY上漲逾3%，新復興、合正上漲逾2%。