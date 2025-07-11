美國總統川普（Donald Trump）近日再揮關稅大刀，除了陸續公布各個國家最新將面臨的關稅稅率以外，也宣布將從8月1日起，對銷往美國的銅課徵50％關稅，至於他曾揚言要課徵200%超高關稅的進口藥品則尚未提及。不過考量到200%的關稅真的太高，多家歐美製藥公司已著手制定因應計畫。
根據財經外媒《CNBC》報導，巴克萊銀行（Barclays）在週三的一份報告中寫到，200%的關稅將推高生產成本、壓縮利潤空間，甚至讓供應鏈中斷，從而導致藥品短缺、美國消費者要承受的價格上漲。
瑞銀分析師指出，如果藥品在美國境外生產，利潤將受到「顯著的負面影響」。與此同時，投資公司「RockCreek Group」的創始人兼執行長貝許羅斯（Afsaneh Beschloss）也坦言，100% 的關稅就將對患者造成可怕打擊，難以想像200%會是如何：「這對每個人來說都可能是災難性的，因為我們需要這些藥品，而這些公司需要很長時間才能在美國生產它們。」
美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）的一項研究估計，僅僅對進口藥品徵收25%的關稅，就將導致美國藥品價格每年上漲近510億美元，換算成百分比，漲幅將高達12.9%。
報導提到，過去考量到藥品的重要性，它們通常會被排除在貿易關稅之外。然而，川普已多次批評該產業存在「不公平的定價行為」，並敦促企業將製造遷回美國。作為回應，包括瑞士的諾華（Novartis）、羅氏（Roche）、法國的賽諾菲（Sanofi），以及總部位於美國的禮來（Eli Lilly）、嬌生（Johnson & Johnson）等跨國製藥公司，都已承諾要在美國進行大筆投資。
不過瑞銀認為，美國政府規定的12至18個月的關稅寬限期，對於企業把製造遷回美國來說顯然不夠，一般需要4至5年的時間，業界目前正等待本月底「232條款措施」調查報告的進一步細節，並盡可能為各種結果做好準備。
羅氏公司的發言人表示，正密切關注局勢並與利益相關者合作，希望不影響患者用藥，創建更公平實惠的醫療保健生態系統，也會繼續試著擴大在美國的生產規模。德國拜耳（Bayer）藥廠也說，正在關注各種關稅公告，會盡力確保供應鏈安全並減少潛在影響。諾華公司則回應稱，將繼續與美國政府和貿易協會等夥伴合作，在美國進行投資的計畫沒有改變。
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瑞銀分析師指出，如果藥品在美國境外生產，利潤將受到「顯著的負面影響」。與此同時，投資公司「RockCreek Group」的創始人兼執行長貝許羅斯（Afsaneh Beschloss）也坦言，100% 的關稅就將對患者造成可怕打擊，難以想像200%會是如何：「這對每個人來說都可能是災難性的，因為我們需要這些藥品，而這些公司需要很長時間才能在美國生產它們。」
美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）的一項研究估計，僅僅對進口藥品徵收25%的關稅，就將導致美國藥品價格每年上漲近510億美元，換算成百分比，漲幅將高達12.9%。
報導提到，過去考量到藥品的重要性，它們通常會被排除在貿易關稅之外。然而，川普已多次批評該產業存在「不公平的定價行為」，並敦促企業將製造遷回美國。作為回應，包括瑞士的諾華（Novartis）、羅氏（Roche）、法國的賽諾菲（Sanofi），以及總部位於美國的禮來（Eli Lilly）、嬌生（Johnson & Johnson）等跨國製藥公司，都已承諾要在美國進行大筆投資。
不過瑞銀認為，美國政府規定的12至18個月的關稅寬限期，對於企業把製造遷回美國來說顯然不夠，一般需要4至5年的時間，業界目前正等待本月底「232條款措施」調查報告的進一步細節，並盡可能為各種結果做好準備。
羅氏公司的發言人表示，正密切關注局勢並與利益相關者合作，希望不影響患者用藥，創建更公平實惠的醫療保健生態系統，也會繼續試著擴大在美國的生產規模。德國拜耳（Bayer）藥廠也說，正在關注各種關稅公告，會盡力確保供應鏈安全並減少潛在影響。諾華公司則回應稱，將繼續與美國政府和貿易協會等夥伴合作，在美國進行投資的計畫沒有改變。
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