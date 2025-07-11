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街口金融科技遭泰山企業追討36億投資款，導致子公司街口電子支付陷入停用風暴；街口金科的董事長胡亦嘉除了要面對經營危機，自己也因證交法官司纏身，法院四度裁定他限制出境，最近這次在7月底到期，但檢方認為延長限制出境已不足以確保他配合司法審判，計畫向法院提出以電子腳環、手機拍照定位等科技監控方式，以免胡亦嘉棄保潛逃。台北地檢署2022年起訴胡亦嘉，因為他在2020年透過街口支付發行ETF卻自肥，只配售他實質掌控的境外公司，沒有公平配售基金給投資人，造成基金價格飆漲、不法獲利6665萬，觸犯證交法。目前案件仍在北院審理，上次開庭是5月26日，胡亦嘉有到庭，並未神隱。台北地院在2022年11月25日、2023年7月25日、2024年3月25日、2024年11月25日共4次裁定胡亦嘉限制出境、出海8個月，理由是胡亦嘉經商多年，曾在美求學、國外工作，具備出國並滯留海外的能力，自有相當理由足認有逃亡之虞。胡亦嘉曾多次以工作為由，聲請暫時解除限竟獲准，例如今年3月到4月間，他就到英國、日本、美國處理「Uto Pay團隊」、「Uto Pay股份有限公司」以及」「UTO.AI有限責任公司」的相關業務和個人事務，解禁出國超過一個月。當時他提出1千萬保釋金「暫時贖身」，回國後發還，並恢復限制出境。胡亦嘉限制出境的強制處分期限只剩2個星期，目前法院並未排定開庭訊問他對於延長限制出境有何意見；過去他和律師主張，暫時解除限制出境後都如期回國，顯見沒有逃亡之虞，不過法官認為本案還在審理，被告如果之後面臨重罪處罰之際，可能仍會逃亡境外、脫免刑責。