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▲不少泰國人對於「小紅」外型平凡卻能擄獲眾多中國男性感到困惑，認為她與泰國精緻亮眼的人妖相比實在相形見絀。（圖／翻攝自X）

▲「南京紅爺事件」讓泰國與越南的網友也紛紛加入關注行列。（圖／翻攝自臉書）

▲中國38歲焦姓男子「南京紅姐」男扮女裝與上千名男性發生性行為，還偷拍性愛片上傳到網路上販售。（圖／翻攝自微博）

中國近日爆出一起驚人事件，一名偽娘「南京紅姐」（也稱紅爺、焦爺、小紅）爆出與1691名男性約砲，並將性愛過程拍下並PO上網，民眾發現這些男子中也有帥哥、鮮肉和健身教練，整起事件不僅在台灣、中國爆紅，連東南亞網友都轉發新聞，並留下爆笑回應。綜合外國媒體報導，南京偽娘「小紅（又稱紅姐、小紅叔）」的荒唐行徑不僅在中國爆紅，甚至迅速延燒至東南亞社群媒體，泰國與越南的網友也紛紛加入關注行列，彷彿在追熱門劇集般緊盯事態發展。泰國社群平台近日瘋傳「中國偽娘約砲千人」的驚人傳聞，不少當地人對於「小紅」外型平凡卻能擄獲眾多中國男性感到困惑，認為她與泰國精緻亮眼的人妖相比實在相形見絀。眾所周知，泰國的情色觀光產業在全球頗具名氣，外國遊客常將人妖表演與泰式浴場列入行程。如今「小紅」爆出與1,691名男性發生性行為，並將不雅影片上傳販售，迅速在泰國網路社群引起熱議。網友們留言調侃：「不是醉了就是瞎了」、「她的穿著根本像學校門口抓服儀的教官」、「那群男人根本餓壞了吧」、「明天假髮應該會賣到缺貨」、「我長這麼好看都沒行情，紅姐這樣還能上千人…太荒唐了」。也有不少人對整起事件持批判態度，有人質疑：「中國片裡男人都還算帥，可是那話兒怎麼那麼迷你 哈哈哈」、「中國男人是餓瘋了嗎？連這種都能接受」、「難不成只是貪圖免費才湊上去？」另有留言表示：「其實這事件某程度上，男人也是受害者。雖然他們明知紅姐是男兒身，也願意發生關係，但不代表他們同意被偷拍，更不用說影片被外流。中國對LGBTQ群體壓抑很深，出事後心理壓力會很大。」當中也不乏嘲諷中國男性的聲音：「來泰國還一副怕得要命的樣子，回國卻吃得這麼猛」。在threads社群平台上，有台灣網友指出，「小紅」事件已在泰國引發反彈風波，多位三性姐妹開啟直播公開怒斥，質疑中國男性口口聲聲說來泰國不接受變性人，結果回國卻沉迷於假髮大叔，雙標行徑令人不齒。對此，另有網友認為，關鍵恐怕不在外貌，而是「與小紅發生關係幾乎是免費的」，對某些人來說，這才是真正的吸引力所在。