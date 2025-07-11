街口支付母公司「街口金融科技」日前遭法院查封，引爆市場關注，全台灣超過680萬用戶，不少人看到消息緊急逃難把餘額花光或解除銀行卡設定等，甚至有廠商開始停止街口支付付款，許多人根本就不清楚發生什麼事。對此，律師劉韋廷就在社群上分享白話文懶人包。而街口支付也在今（11）日下午出面召開記者會澄清外界質疑。
街口支付到底怎麼了？泰山、街口支付母公司關係曝光
劉韋廷律師在社群平台「Threads」貼文指出，泰山、街口支付到底在演哪一齣？就是泰山企業原本的經營團隊，突然花了36億元天價買下「街口金融科技公司（簡稱街口母公司）」旗下的街口支付股份，這金額都能買好幾棟豪宅了對吧？後來泰山企業換新的經營團隊，一上任看到這筆帳臉都綠了，想說這是什麼鬼交易？根本是賠錢貨，於是就告上法院，要求撤銷這筆交易，要討回36億元。
劉韋廷提到，接著法院判決出爐，一審判決泰山贏了，法官說這筆交易確實有問題，無效！所以街口母公司請把36億還給泰山，但重點來了，36億元可不是小數目，泰山怕街口母公司賴帳，或者偷偷把資產轉走，到時候就算贏了官司也拿不到錢，豈不是虧大了，所以泰山又自掏腰包繳了12億擔保金，向法院聲請「假執行」，白話文就是：「法院啊！先把街口母公司資產凍結起來，別讓他跑了，等最後判決確定，我才有東西可以討債！」
結果台北地院在10日進入街口金融科技公司總部執行查封程序，當時近300名員工都臨時被通知不用進辦公室，今天11日也同樣採取遠端辦公方式，不僅員工不在、公司董事長胡亦嘉也不見蹤影，一樓的標示牌更是被拆除。法院查封相關帳戶後卻發現，街口金融科技公司戶頭幾乎歸零，當初的36億元投資款不知去向，詳細狀況都還在調查中。
我的錢還在街口支付App安全嗎？律師解答了
劉韋廷說，被查封的是「街口支付的母公司（街口金融科技）」，不是手機裡用的「街口支付App本身」，不過街口支付是母公司100%持股的「親兒子」，理論上母公司被查封，兒子也可能被拿去拍賣或轉讓來抵債，但是你的街口支付App的錢是安全的，因為我們在街口App裡存的錢，都受到金管會和支付法規的嚴格監管，是存在第三方信託或銀行帳戶裡的，並不會直接受到母公司資產被查封的影響。
劉韋廷結尾表示「簡單來說，就是街口支付的母公司現在打官司輸了，資產被法院凍結，雖然目前用戶的錢沒事，但如果街口支付因此被轉手或清算，未來的營運狀況恐怕會受到衝擊喔！」
街口支付母公司遭查封！用戶爆逃難潮、合作平台暫停使用
然而一連串消息曝光之後，引爆市場關注，許多人害怕受影響，緊急將街口支付App餘額花光、解除綁定銀行信用卡等，另外也有許多電商平台、實體通路直接切割，宣布暫停使用「街口支付」付款，包括momo購物、PChome、全國電子等，街口支付則表示，今日業務團隊也積極與合作伙伴進行很多溝通說明，也非常感謝很多合作伙伴遇到爭議仍力挺街口。但晚間momo購物、PChome突然大轉彎，因評估其資金信託機制與主管機關說明後，皆宣布已恢復街口支付功能。
對於媒體報導「人去樓空」事件，街口支付則回應提到，針對大眾關心法院查封當日人員不在場，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味施作影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有遠距及異地辦公機制。而母公司遭到查封，街口支付董事長梅驊表示，無涉母公司法律糾紛，公司本身為依法設立的電支機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部金流皆依規作業、清楚分明。
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劉韋廷律師在社群平台「Threads」貼文指出，泰山、街口支付到底在演哪一齣？就是泰山企業原本的經營團隊，突然花了36億元天價買下「街口金融科技公司（簡稱街口母公司）」旗下的街口支付股份，這金額都能買好幾棟豪宅了對吧？後來泰山企業換新的經營團隊，一上任看到這筆帳臉都綠了，想說這是什麼鬼交易？根本是賠錢貨，於是就告上法院，要求撤銷這筆交易，要討回36億元。
劉韋廷提到，接著法院判決出爐，一審判決泰山贏了，法官說這筆交易確實有問題，無效！所以街口母公司請把36億還給泰山，但重點來了，36億元可不是小數目，泰山怕街口母公司賴帳，或者偷偷把資產轉走，到時候就算贏了官司也拿不到錢，豈不是虧大了，所以泰山又自掏腰包繳了12億擔保金，向法院聲請「假執行」，白話文就是：「法院啊！先把街口母公司資產凍結起來，別讓他跑了，等最後判決確定，我才有東西可以討債！」
結果台北地院在10日進入街口金融科技公司總部執行查封程序，當時近300名員工都臨時被通知不用進辦公室，今天11日也同樣採取遠端辦公方式，不僅員工不在、公司董事長胡亦嘉也不見蹤影，一樓的標示牌更是被拆除。法院查封相關帳戶後卻發現，街口金融科技公司戶頭幾乎歸零，當初的36億元投資款不知去向，詳細狀況都還在調查中。
我的錢還在街口支付App安全嗎？律師解答了
劉韋廷說，被查封的是「街口支付的母公司（街口金融科技）」，不是手機裡用的「街口支付App本身」，不過街口支付是母公司100%持股的「親兒子」，理論上母公司被查封，兒子也可能被拿去拍賣或轉讓來抵債，但是你的街口支付App的錢是安全的，因為我們在街口App裡存的錢，都受到金管會和支付法規的嚴格監管，是存在第三方信託或銀行帳戶裡的，並不會直接受到母公司資產被查封的影響。
劉韋廷結尾表示「簡單來說，就是街口支付的母公司現在打官司輸了，資產被法院凍結，雖然目前用戶的錢沒事，但如果街口支付因此被轉手或清算，未來的營運狀況恐怕會受到衝擊喔！」
街口支付母公司遭查封！用戶爆逃難潮、合作平台暫停使用
然而一連串消息曝光之後，引爆市場關注，許多人害怕受影響，緊急將街口支付App餘額花光、解除綁定銀行信用卡等，另外也有許多電商平台、實體通路直接切割，宣布暫停使用「街口支付」付款，包括momo購物、PChome、全國電子等，街口支付則表示，今日業務團隊也積極與合作伙伴進行很多溝通說明，也非常感謝很多合作伙伴遇到爭議仍力挺街口。但晚間momo購物、PChome突然大轉彎，因評估其資金信託機制與主管機關說明後，皆宣布已恢復街口支付功能。
對於媒體報導「人去樓空」事件，街口支付則回應提到，針對大眾關心法院查封當日人員不在場，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味施作影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有遠距及異地辦公機制。而母公司遭到查封，街口支付董事長梅驊表示，無涉母公司法律糾紛，公司本身為依法設立的電支機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部金流皆依規作業、清楚分明。