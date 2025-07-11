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街口支付到底怎麼了？泰山、街口支付母公司關係曝光

，突然花了36億元天價買下「街口金融科技公司（簡稱街口母公司）」旗下的街口支付股份

想說這是什麼鬼交易？根本是賠錢貨，於是就告上法院，要求撤銷這筆交易，要討回36億元。

一審判決泰山贏了，法官說這筆交易確實有問題，無效！所以街口母公司請把36億還給泰山

所以泰山又自掏腰包繳了12億擔保金，向法院聲請「假執行」，白話文就是：「法院啊！先把街口母公司資產凍結起來，別讓他跑了，等最後判決確定，我才有東西可以討債！」

▲街口支付母公司遭查封，起因就是因為與泰山企業投資股權有關，結果台北地院日前前往街口支付母公司總部時，員工都不在辦公室，36億投資款去向成謎。（圖／民眾提供）

不僅員工不在、公司董事長胡亦嘉也不見蹤影，一樓的標示牌更是被拆除。法院查封相關帳戶後卻發現，街口金融科技公司戶頭幾乎歸零，當初的36億元投資款不知去向，詳細狀況都還在調查中。

我的錢還在街口支付App安全嗎？律師解答了

被查封的是「街口支付的母公司（街口金融科技）」，不是手機裡用的「街口支付App本身」

因為我們在街口App裡存的錢，都受到金管會和支付法規的嚴格監管，是存在第三方信託或銀行帳戶裡的，並不會直接受到母公司資產被查封的影響。

雖然目前用戶的錢沒事，但如果街口支付因此被轉手或清算，未來的營運狀況恐怕會受到衝擊喔！」

▲律師解答民眾放在街口支付App的錢是安全的，因為這都受到金管會和支付法規的嚴格監管，是存在第三方信託或銀行帳戶裡，出問題的是街口支付母公司「街口金融科技」，而不是街口支付App本身，（圖／官方提供）

街口支付母公司遭查封！用戶爆逃難潮、合作平台暫停使用

當日因樓上辦公室施工，油漆氣味施作影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有遠距及異地辦公機制。

無涉母公司法律糾紛，公司本身為依法設立的電支機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。

▲街口支付董事長梅驊（右）與總經理總經理范庭甄今（11）日下午出面召開記者會，說明母公司遭法院查封外界關切問題。（圖／記者朱永強攝）

街口支付母公司「街口金融科技」日前遭法院查封，引爆市場關注，全台灣超過680萬用戶，不少人看到消息緊急逃難把餘額花光或解除銀行卡設定等，甚至有廠商開始停止街口支付付款，許多人根本就不清楚發生什麼事。對此，律師劉韋廷就在社群上分享白話文懶人包。而街口支付也在今（11）日下午出面召開記者會澄清外界質疑。劉韋廷律師在社群平台「Threads」貼文指出，泰山、街口支付到底在演哪一齣？就是泰山企業原本的經營團隊，這金額都能買好幾棟豪宅了對吧？後來泰山企業換新的經營團隊，一上任看到這筆帳臉都綠了，劉韋廷提到，接著法院判決出爐，，但重點來了，36億元可不是小數目，泰山怕街口母公司賴帳，或者偷偷把資產轉走，到時候就算贏了官司也拿不到錢，豈不是虧大了，結果台北地院在10日進入街口金融科技公司總部執行查封程序，當時近300名員工都臨時被通知不用進辦公室，今天11日也同樣採取遠端辦公方式，劉韋廷說，，不過街口支付是母公司100%持股的「親兒子」，理論上母公司被查封，兒子也可能被拿去拍賣或轉讓來抵債，但是你的街口支付App的錢是安全的，劉韋廷結尾表示「簡單來說，就是街口支付的母公司現在打官司輸了，資產被法院凍結，然而一連串消息曝光之後，引爆市場關注，許多人害怕受影響，緊急將街口支付App餘額花光、解除綁定銀行信用卡等，另外也有許多電商平台、實體通路直接切割，，街口支付則表示，今日業務團隊也積極與合作伙伴進行很多溝通說明，也非常感謝很多合作伙伴遇到爭議仍力挺街口。對於媒體報導「人去樓空」事件，街口支付則回應提到，針對大眾關心法院查封當日人員不在場，而母公司遭到查封，街口支付董事長梅驊表示，針對36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部金流皆依規作業、清楚分明。