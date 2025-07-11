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今年中秋節遇上閏六月，節日相較往年較晚落在10/6，各大企業卻早已緊鑼密鼓展開送禮評選。唐緹Tartine搶先推出2025中秋登月禮盒，以「登月級獻禮」之姿華麗登場，兩款新口味流心月餅「烏龍桂花麻糬流芯」、「芝麻厚奶流芯」，融合茶香、奶香與Q彈麻糬口感，更為其人氣招牌「芯願寶盒」綜合月餅禮盒注入嶄新新意。唐緹Tartine今年中秋禮盒以登月電梯為設計概念，推出12入、9入兩款盒型，低奢感的描邊燙金與局部亮光，讓盒面在視覺上更富有層次，訂購即附中秋賀卡與送禮提袋，並提供客製預算、小卡製作服務，不論企業大量訂購或個人送禮，皆能挑到符合預算與需求的理想盒款。月餅則在口味研發上找到長輩與年輕客群的愛好交集，除了新推出的烏龍桂花麻糬流芯、芝麻厚奶流芯，也包含經典蛋黃酥、綠豆椪、客家擂茶素蛋酥，與嚴選台灣屏東鹹鴨蛋製作的菠蘿芋頭金沙、奶皇流心月餅......總共12款橫跨創意與經典的月餅，不論葷、素食者都能一同享受佳節美味。唐緹也延續顧客的好口碑，在製作上一貫為月餅添加了耐高溫芽孢益生菌與減甜膩海藻糖，讓顧客在佳節團圓時能更輕負擔享受美味！唐緹2025中秋登月禮盒價位從620元到1,390元不等，即日起至9/23官網預購滿2,500元即享宅配免運，企業滿額最低再享83折，多重優惠大家絕對不能錯過，在今年一起和親朋好友華麗開箱唐緹的綜合月餅禮盒吧！早鳥預購至7月31日止享最低83折，8月1日至8月29日為晚鳥預購期，滿額同享最低85折，所有預購訂單最快可於9月8日至10月6日取貨。無論是送禮或家人團聚，今年中秋就和親友一同華麗開箱唐緹的綜合月餅禮盒，把握限定優惠，把溫暖團圓心意一次到位。有興趣的消費者可即刻前往官網下單，搶先享受中秋限定的精緻禮盒與專屬優惠，提前準備今年的幸福滋味。