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紅姐「來都來了」肌肉天菜男找到了！影片特徵露餡抓包

因為在他自己社群影片當中，穿著跟去紅姐家一模一樣的鞋子跟健身背心，不少人都截圖到Mike的社群逼問他是不是本人。

在一進門沒多久就發現紅姐是男生，過程中還有生氣，但沒想到最後還是跟紅姐發生性關係

▲光顧紅姐住處的肌肉男被起底是名為Mike的男子，不僅鞋子相同被抓被，落腮鬍、穿同件背心也都被比對出來，個人社群帳號已經註銷關閉。（圖/微博）

紅姐直男千人斬殺到肌肉天菜！遭爆用假身分當貴族幼兒園老師

任教於上海知名的貴族幼兒園「宋慶齡幼兒園」，園方網站還曾經列出他的個人簡介，聲稱他來自加拿大，擁有三年以上教學經驗

但卻被爆料Mike實際國籍是烏茲別克，涉嫌冒用加拿大身分取得教職

▲該肌肉男遭起底用假身分在上海貴族幼兒園任教，微博瘋傳炸鍋。（圖/微博）

紅姐真實身分為焦某某，今年38歲，是外省來寧人員

▲中國38歲焦姓男子「南京紅姐」男扮女裝，與上千名男性約到家中發生性行為，還偷拍性愛片上傳到網路上販售。（圖／翻攝自微博）

中國38歲偽娘網紅「紅姐」近日因涉嫌以女裝誘騙多名男子發生性行為，還拍下過程並上傳網路牟利，已經遭到南京警方逮補，結果在流出的影片當中，一名留有落腮鬍的男子辨識度非常高，由於過程並不是很愉悅，被戲稱為「來都來了」的代表人物，如今卻被起底，該男子用假身分在貴族幼兒園擔任老師，在微博社群炸鍋，意外爆出案外案。綜合陸媒報導，在紅姐外流影片瘋傳之後，一名有落腮鬍的肌肉天菜男因為特徵明顯，明顯就是外國人，因此被網友起底，發現他是一位名為「Mike」的人物，然而尷尬的是，該位肌肉外國男，就是大家口中開玩笑戲稱的「來都來了」男子，，讓許多人大感傻眼。其社群在被挖出之後，不少人調侃「一定就是你了....鞋子跟背心完全一樣不用辯解」、驚人的是，Mike還被爆料是一名外籍英文老師，，擅長寓教於樂，被形容是孩子都很喜歡的「超人教師」。，由於宋慶齡幼兒園在上海是規模最大的寄宿制幼兒園，號稱是「上海最難進幼兒園」，多位名人包括孫儷、陸毅、胡海青子女都在此就讀，因此Mike事件引發出「紅姐案外案」，在微博社群上炸鍋。至於紅姐目前下場，南京市公安局江寧分局通報，，後續相關還在調查當中。