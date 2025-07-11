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台南西羅殿突斷交普濟殿！百年情誼化為烏有

▲台南西羅殿無預警宣布斷交普濟殿，讓眾多信徒相當錯愕。（圖／台南南勢街西羅殿官網粉絲頁）

西羅殿為何斷交普濟殿？疑似切割原因曝光

疑似與王醮科儀中的主神調度、交陪禮數和「副駕出場」等細節安排有關

首日將恭迎交陪境神佛登殿，西羅殿則是當日第一站，但普濟殿人員在當日早上7時多抵達西羅殿時，卻發現未如預期請到開基二鎮的神尊，且未被告知。

西羅殿僅表示細節不願公開，但強調「廟有廟格」盼外界尊重；普濟殿則未說明，僅希望「王巡醮」能夠順利完成。

▲位於台南市中西區的普濟殿主祀威靈王池府千歲，興建於西元1668年，擁有超過300年的歷史。（圖／台南旅遊網）

台南擁有百年歷史的廟宇「西羅殿」，過去與「普濟殿」彼此間擁有百年情誼，但西羅殿在今（11）日突然宣布「正式斷交」普濟殿，消息震撼宗教圈，也讓眾多信眾相當錯愕。，但百年情誼突然沒了，引來眾多信眾留言勸和「百年友誼維持不易，願兩方能重修舊好」。台南西羅殿今日突然在臉書粉專發出公告，表示無預警宣布將與其有著百年情誼的普濟殿斷交，讓許多信眾相當傻眼。相關貼文引起外界關注，眾多網友也湧入貼文留言勸和，「都是爲神明做事，千萬不要因為人為因素，而斬斷了百年的情誼」、「希望管委會能好好開會，不要因為一些誤會下此決定」、「大家都是為神明服務冷靜下來事情一定會圓滿的」、「百年友誼維持不易，願兩方能重修舊好」。雙方突然交惡的原因，。據了解，普濟殿今日起連3天舉辦「王巡醮」，但西羅殿認為，每間廟都有各自的規矩，不過普濟殿人員對持抱有不同看法，雙方在廟裡發生爭執，普濟殿後續趕往下一站。現場飆罵的影片在網路上發酵，事發至今雙方都沒有正面回應真正的爭吵原因。據了解，西羅殿主祀保安廣澤尊王，是廣澤尊王分靈最多的廟宇，也是現今台灣廣澤尊王的祖廟與進香中心，西羅殿歷史悠久，建廟於西元1718年，至今已超過300多年；位於台南市中西區的普濟殿主祀威靈王池府千歲，興建於西元1668年，同樣擁有超過300年2的歷史，雙方彼此交好百年，沒想到卻因為此次糾紛破壞情誼，外界盼能重修舊好。