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立法院會今（11）日排定處理因應關稅特別條例草案，並決議下午5時逐條表決。行政院長卓榮泰今前往彰化視察，二度向藍白立委喊話，希望通過特別預算案，「此時此刻台電同仁還在危險的工作，我願意深深一鞠躬，拜託在野黨團要支持這1000億的台電預算！」卓榮泰今視察社頭鄉番石榴受損情時表示，這幾天很多地方都還停電停水，很多台電同仁晚上利用頭上的照燈，坐在路旁吃便當，還有一張照片，台電同仁是掛在電線桿上，一根一根的電線桿，一條一條的電線，在為全國的人民修復電線、恢復電力。卓榮泰說，他知道4100億特別條例的表決，在野黨團提出要把台電的1000億刪除掉，「我們真的會愧對台電的同仁」；他說，很多國民黨、民眾黨的委員這幾天一直要求政院，希望各地趕快復電，「我們也秉持同樣的精神，在各地加緊的服務，這些台電同仁的辛苦危險，不要讓我們愧對他」。「我在這裡，也願意，誠心誠意的拜託，也要求在野黨團，此時此刻台電同仁還在危險的工作，我願意深深一鞠躬，拜託在野黨團要支持這1000億的台電預算！」卓榮泰說，真的要拜托在野黨團，「讓我們能夠有更充足的人力、物力跟經費來協助所的國營事業的同仁，讓我們的農友們能夠在這個時候得到最佳、最好、最快的服務，讓全國的生活能夠趕快恢復正常」。卓榮泰說，若政府跟所有單位，不能用政策上來協助，以後的年輕人將會卻步，「希望告訴更多年輕人，政府願意跟妳站在一起，今天你所受的損失，就是全民的損失，也是國家的損失，我們用最大的力量來把它挽救回來」。卓榮泰提到，希望政府的每一分錢，每一筆預算，要用到最需要的要地方去，如果這些力量分散了，「我們如何在這裡答應地方、答應農友、答應所有團體對政府一而再再而三提出，快速回復正常的要求，我們的力量將會被大大的減弱」。卓榮泰說，再一次拜託在野黨團，此時此刻應該以國家為念，以全民為念，集中力量，改變現在所遇到的損失狀況，「我們好好的，朝更安全、更進步的家園來邁進，我再一次向大家，向在野黨團，再一次深深的鞠躬拜託拜託」。