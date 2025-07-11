K-POP傳奇G-DRAGON權志龍今（11）日起一連三天在台北小巨蛋舉辦G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]演唱會，台灣三星也同步應援，於演場會設置攤位，除可體驗剛發表的Fold7、Z Flip7摺疊機，還有最新演唱會神器Galaxy S25 Ultra不用錢直接免費帶走用一個禮拜，讓粉絲可以用最新手機拍下偶像，同時帶手機回家好好傳出檔案後再歸還，不用租金，一口氣可省下好幾千租借手機的費用。
G-Dragon（GD）權志龍睽違8年再度來台開唱，2025年世界巡迴演唱會《Übermensch》台北場將在7月11日至7月13日一連三天於台北小巨蛋舉行，以全新專輯為核心概念，即將向粉絲宣告王者霸氣回歸。台灣三星電子也將同步應援演唱會。台灣三星特別於演唱會期間/7/11(五)、2025/7/12(六)、7/13(日)每日下午1點至晚間8點，開放Galaxy專屬體驗區，完成不同階段任務，凡於現場完成指定任務，如追蹤三星官方社群、體驗Galaxy AI與Gemini Live即時對話功能並打卡分享、標註指定帳號，還能兌換台北場限定應援扇、冰涼解渴的應援咖啡等限量好禮。
GD演唱會一連三天Galaxy S25 Ultra免費租借
此外，大受好評的Galaxy Free Trial星機免費試用計畫也登陸會場，演唱會的三天，消費者可在演唱會三星攤位或六間指定三星智慧館門市，預約租借試用Galaxy S25 Ultra，親身實測演唱會神機硬實力，完成指定分享任務後，還可再抽G-DRAGON限量週邊，要提醒小巨蛋的演唱會現場，手機數量有限，不保障租借名額，租借後隔週六需到指定的三星智慧館歸還，租借時需要先支付1萬元押金。以目前租借Galaxy S23、S24 Ultra市價大多一天400~700元不等，新機就更貴，大多會租2~3天，透過星機免費試用計畫等於可以省下好幾千的租借手機費用。
三星Galaxy S25 Ultra有「演唱會神機」之稱，可完美應對各種拍攝挑戰，2億畫素主鏡頭助力低光源夜拍表現；支援3倍與5倍光學變焦，搭配最高100倍的超高倍變焦，坐「蛋頂」也能拉近與偶像距離；5,000萬畫素超廣角鏡頭可大範圍紀錄演場會場景。拍攝完後可透過「音訊橡皮擦」去除環境噪音，保留偶像純淨音色與Talk Break間的真實互動；「自動剪輯」則能快速生成高品質回顧影片。
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GD演唱會一連三天Galaxy S25 Ultra免費租借
此外，大受好評的Galaxy Free Trial星機免費試用計畫也登陸會場，演唱會的三天，消費者可在演唱會三星攤位或六間指定三星智慧館門市，預約租借試用Galaxy S25 Ultra，親身實測演唱會神機硬實力，完成指定分享任務後，還可再抽G-DRAGON限量週邊，要提醒小巨蛋的演唱會現場，手機數量有限，不保障租借名額，租借後隔週六需到指定的三星智慧館歸還，租借時需要先支付1萬元押金。以目前租借Galaxy S23、S24 Ultra市價大多一天400~700元不等，新機就更貴，大多會租2~3天，透過星機免費試用計畫等於可以省下好幾千的租借手機費用。
三星Galaxy S25 Ultra有「演唱會神機」之稱，可完美應對各種拍攝挑戰，2億畫素主鏡頭助力低光源夜拍表現；支援3倍與5倍光學變焦，搭配最高100倍的超高倍變焦，坐「蛋頂」也能拉近與偶像距離；5,000萬畫素超廣角鏡頭可大範圍紀錄演場會場景。拍攝完後可透過「音訊橡皮擦」去除環境噪音，保留偶像純淨音色與Talk Break間的真實互動；「自動剪輯」則能快速生成高品質回顧影片。