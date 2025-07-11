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美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對美國進口的銅課徵50％關稅，從8月1日起生效。而《彭博社》引述知情人士披露，川普的課稅計畫涵蓋了銅的半成品，包括用於，若知情人士所說為真，預計此舉將對美國產生深遠影響，提高眾多產業和領域的成本。根據《彭博社》報導，匿名知情人士透露川普對銅課徵關稅的計畫涵蓋了半成品，但因為尚未正式公布，具體的關稅措施仍可能發生變化。川普聲稱對銅課關稅是為了重振美國本土的銅供應鏈，包括採礦、精煉和加工、回收，以及製造半成品和最終產品等等。美國目前本土自產的銅不足以滿足自身需求，所以必須從國外採購大量精煉銅和銅的半成品。銅的用途十分廣泛，從消費性電子產品、汽車到建築和軍事用途，以及基礎的電網和數據中心都需要銅。產業顧問公司MM Markets表示，來自外國的精煉銅和半成品若供應中斷，可能使美國在電力傳輸方面遭遇重大問題，MM Markets估計，美國本土的產能無法立即擴大至滿足自身需求，要讓產能明顯提升可能需要7年的時間。白宮並未回應《彭博社》的置評請求。