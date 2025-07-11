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▲賴清德總統為2025年第32屆萊茵魯爾世大運授旗典禮揮舞團旗，宣布全新成立的「運動部」將於9月9日正式掛牌。（圖／體育署提供）

2025年萊茵魯爾世界大學運動會將於7月16日開幕，賴清德總統今（11）日親自前往國家運動訓練中心，為我國代表團授旗。本次授旗典禮，由「體操精靈」丁華恬代表受領加菜金，以一招「後拔腿」動作成為全場焦點，她笑說：「本來想說要不要拔側面，但我怕踢到總統。」賴清德在授旗儀式上，由中華民國大專院校體育總會會長王淑音代表接受國旗，同時致贈20萬元加菜金給代表團，由丁華恬作為選手代表領受。總統勉勵所有選手勇敢追夢、突破自我，也強調政府將持續以選手需求為導向，逐年提升國訓中心的設施與訓練環境，讓選手能專心備戰、無後顧之憂。賴清德特別提及我國選手從2023年成都世大運到2024年巴黎奧運、世界棒球12強賽的亮眼表現，他表示：「運動讓臺灣人民團結在一起。」並宣布政府將以「運動壯大臺灣」為核心政策推進目標。全新成立的「運動部」將於9月9日正式掛牌，並設置「運動產業發展中心」，作為推動國家體育政策的重要引擎。同時，立法院已於7月8日三讀通過《運動產業發展條例》第8條、第13條、第26條及第26條之2等修正條文，藉此擴大資源投入、加速業餘運動職業化、完善職業運動發展及提升賽事舉辦能量，期望打造更穩固且優質的運動產業基礎。授旗典禮後，賴總統旋即聽取國家運動園區第三期整建與人才培育計畫簡報，並在教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠陪同下，實地走訪棒球場、壘球場與射箭場等場地設施。此行目的除了確認第三期設施配置現況，也為即將展開的第四期環境升級工程預作規劃，藉此提升整體培訓能量，強化選手備戰條件。體育署指出，我國本屆世大運將派出196名選手，參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船及沙灘排球等15項運動賽事。各代表隊將自7月12日起陸續啟程前往德國，賽程從7月16日展開，由女排代表隊率先登場。此次擔任受贈加菜金代表的丁華恬，也以一招「後拔腿」動作展現體操選手的柔軟與自信。她笑著說：「上台前有被提醒要做個可愛的動作，所以就做了後拔腿，本來想拔側面，但我怕踢到總統。」談及備戰進度，她表示目前訓練進行得很順利，也期許自己在比賽中能好好發揮所長：「希望能把原有的套路發揮出原本的水平，做好自己擅長的項目。」