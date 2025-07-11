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台積電將於下週四（17日）舉行法說會，市場關注外資法人最新預測動向。大和資本證券最新報告指出，儘管近期匯率波動加劇，但AI需求強勁加上關稅帶動客戶提前拉貨，有效支撐營運動能，因此維持台積電「買進」評等，目標價1200元，並建議投資人股價回檔時可逢低布局。外資法人近期陸續更新台積電目標價，麥格理證券將目標價由1125元調升至1282元，花旗證券維持在1280元，皆給予「優於大盤」或「買進」評級。大和資本指出，台積電6月營收符合公司財測與市場預期，主要受惠AI晶片需求續強，以及中美貿易變數帶動的短期拉貨潮。亞洲科技研究部主管徐禕成分析，第2季每股稅後盈餘（EPS）可望達15元，但考量匯率干擾，短期預估值仍有下修風險。展望第3季，若以美元計價，營收可望季增約5%，惟因中國刺激政策及美國關稅因素使客戶先行拉貨，需求將進入調整期，增幅略低於歷年平均。若以新台幣計價，匯率影響預計使營收減少約5個百分點，毛利率可能下修約1.7個百分點，影響將延續2至3季，但不改變長期結構性獲利能力。徐禕成強調，台積電基本面穩健，市場對川普「解放日」政策反應正面，帶動股價近期強勢回彈。然而，後續仍須留意地緣政治風險、關稅、匯率與全球通膨變數，皆可能影響終端需求。