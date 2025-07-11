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為新車主量身打造 「$0月租方案」適合 3 大族群！

▲為新車主量身打造 「$0月租方案」。（圖/Gogoro提供）

暑假最佳入手 Gogoro 好時機！超強優惠設定費都免了

▲即日起至 7/27 新購 Gogoro 車款選擇 「$0月租」 資費方案，限時享最高設定費全免。（圖/Gogoro提供）

Gogoro Network 繼年初推出吃到飽方案之後廣受好評，在電池月租費方案如今又迎來新改革，推出全新「$0月租」資費方案，首次打破在台灣開賣 10 年以來電車「月租費」的框架，主打騎多少、付多少，平均每公里成本約 1 元，消息曝光後，許多觀望 Gogoro 已久的車主都表示：「終於等到 $0月租方案了....現在買車超級划算。」現在 Gogoro 已經提出 15 種不同的方案提供車主多元選擇，包括固定通勤族，或是短程買菜族，甚至連一時興起要騎車一日遊玩北海岸，車主也都能找到適合的方案。這次新增加的「$0月租方案」就是跳脫過去固定月費跟用量的資費結構，讓車主可以騎多少、付多少，採用每安時 1.1 元計價，相當於平均每公里成本約 1 元，接近油車油資。這次推出的「$0月租方案」綁約是 24 個月，會在啟用該方案時收取一次性的設定費，包括單顆電池 $6,000 元、雙電池 $9,000 元，該費用是用來營運能源基礎建設，包含換電站的營運、電池汰換更新等等。這個 $0月租的方案適合三大族群，包括「剛開始建立新生活的職場或家庭新鮮人」、「過去因為月租費還在觀望的車主，因計價邏輯貼近油車，完全可以無痛轉換」、最後則是「學生族群，人生第一台車沒有月租費壓力，更高效規劃校園生活和支出」！為了鼓勵新車主體驗「$0月租方案」，即日起至 7 月 27 日，Gogoro 推出指定熱門車款、特殊族群的設定費優惠，現在買 Gogoro 可以說是最佳時機。📍台新 Gogoro Rewards 聯名卡新卡友優惠：即日起至 7/27，新申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡，購入 Gogoro 任一車款，限額享設定費全免。📍購買 Gogoro Pulse 車款者，可享設定費全免。📍購買 Gogoro Delight 或 Gogoro VIVA MIX 車款，設定費享半價折扣；Gogoro EZZY 享設定費折 $2,000 元。📍學生於門市出示有效學生證，購買 Gogoro Pulse、Gogoro Delight 或 Gogoro VIVA MIX，可享設定費全免。只能說，Gogoro 近幾年不斷在優化服務，持續推出新資費方案及新車款，就是希望提供車主有更多彈性的選擇，降低入手電動機車的門檻，如果你也正在觀望，猶豫是否購入 Gogoro，也許現在是你最佳的入手時機哦！