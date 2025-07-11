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726大罷免倒數，新竹市面臨立委鄭正鈐與市長高虹安「雙罷」，新竹府連日公布施政成果。新竹市政府今(11)日召開「安居科技城 幸福真永遠：老幼共好施政成果記者會」，由代理市長邱臣遠主持，細數高虹安上任以來，在社會福利與衛生醫療方面，對於青年生養育及長輩照顧的多項政策落實情形。邱臣遠指出，自高虹安上任以來，以「安居科技城」為願景擘劃十大施政策略，透過整合跨局處的量能，讓各項施政更貼近民意並逐步到位，其中，在「老幼共好」的社福政策上，包含經濟補助、照顧服務及家庭支持，市府以市民需求為優先考量，精進各項社福及衛生醫療工作，包含擴大敬老卡愛心卡用途並研擬將點數提升至800點、規劃新增9處公共托嬰中心及南區親子館，並佈建赤土崎多功能館、兒少家庭福利館以及少年福利服務中心等，共同打造一個讓年輕市民有安心居住、勇敢逐夢的環境，讓長輩有放心養老、健康友善的家園。市議員陳啓源表示，今日出席記者會，親身感受到高虹安上任兩年多來，市府團隊的努力與用心，確實一步一腳印落實了「安居科技城」的施政藍圖，特別是在社會福利及衛生醫療政策上的推動，展現市府強大的執行力與高度的前瞻性，包含從年輕夫妻備孕、懷孕到育兒階段，推出「祝你好孕三部曲」，不僅貼近市民需求，更提供實質幫助，非常值得肯定。他表示，將持續扮演監督與協助的角色，和市府共同打拼，為營造幸福友善的竹市而努力。衛生局表示，「祝你好孕三部曲」，從備孕、懷孕到育幼的階段，用實際行動支持想懷孕的市民。提供凍卵補助與AMH抽血檢測，協助女性掌握生育力、提早規劃人生；中醫助孕調理服務，不只照顧女性，更開放男性申請，讓備孕照顧更全面；推動婚後孕前健檢，幫助夫妻了解健康狀況，透過這三項貼心服務，打造更友善的生育環境。社會處表示，在0-6歲市府養的政策上，針對孕期的婦女，放寬好孕專車搭乘資格、乘車範圍與延長搭乘期限、開辦到宅坐月子媒合與服務。另外，為鼓勵與支持生育子女，加碼生育津貼與托育補助、增加定點臨托服務的據點及時間，辦理托育服務精進計畫，希望透過這些貼心政策，讓市民朋友在育兒生活上獲得全方位的照顧。社會處指出，有關照顧長輩部分，在市府團隊的努力下，敬老卡增加國道客運，以及農會及藥局使用，與市府合作藥局已達54家，未來將持續增加，而社區共餐據點目前增加至86處，將朝向90個據點邁進。此外，為照顧經濟弱勢與獨居之長輩，高市長上任後也發放營養金補充健康所需。衛生局補充說明，市府持續用心推動健康促進、營養推廣與心理健康服務，讓長輩們都能過得更安心、更有活力。今(114)年初成立「長期照顧管理中心」，提供單一窗口整合服務，串連居家服務、日間照顧、交通接送、失智照顧與喘息服務，讓不同需求的長輩都能在熟悉的社區裡安心生活。此外，高市長上任後，市府也推出50歲以上帶狀疱疹疫苗補助，幫助市民降低疾病風險，守護健康。