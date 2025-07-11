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▲吳思瑤批評，國民黨為了要普發現金，要從4100億暴增至5450億，就是加碼大撒幣。（圖／記者葉政勳攝，2025.07.11）

立法院會今（11）日擬處理因應關稅特別條例草案，國民黨團擬支持國土韌性的1500億元預算，並納入普發現金1萬元，但對撥補台電1000億元予以保留。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午點出國民黨的五大錯誤，批評國民黨違法違憲、犧牲台電競爭力，使電價被迫漲價、排擠國家預算、掏空國家預算，乃至於債留子孫。立法院會今天排定處理因應關稅特別條例草案，朝野黨團在廣泛討論發言踴躍，並決議下午5時逐條表決。民進黨團下午召開「違憲亂政又來了！藍白加碼大撒幣，債留子孫救罷免，造謠扭曲視聽，民進黨闢謠」記者會。吳思瑤表示，黨團要對突襲式、黑箱修法表達譴責，這段時間以來，程序委員會已形同虛設，以至於週五議程都是當天才知道，變成黑箱作業。吳思瑤提到，法案還沒表決，卻有不少藍委拿出1萬元擺拍、搶功勞，因為藍白已經合謀，民眾黨的條文只是假掩護。吳思瑤說，4100億是行政院用歲計賸餘編定，也載明放在三大施政上，國民黨所提版本，不敢封殺國土安全預算，改由刪除千億台電預算下手，「他們為了要普發現金，要從4100億暴增至5450億，就是加碼大撒幣」。吳思瑤點出五大錯誤，包含違法違憲，破壞財政紀律、刪除千億撥補台電預算，犧牲台電競爭力，全民受害、恐被迫漲電價，民生物價齊漲、排擠國家預算，掏空中央財政、舉債借錢預支未來，債留子孫。