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▲全聯甜點新品「旺來尬荔枝布蕾」（圖左）；「百香果涼糕」（圖右）。（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet 7月4日起主打百香果、蜂蜜檸檬、鳳梨和荔枝4款酸香果味甜點，特價55元起。（圖／全聯提供）

▲全家以當季水果為靈感，即起打造「清爽水果派對」推吃9款烘焙、甜點新品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「百香蘋果塔」以台農一號百香果與蘋果丁製成果餡，搭配乳酪與酥脆塔皮，7月16日開賣，售價49元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家中秋主打「蛋黃酥百變進化」為亮點主軸，蛋黃酥的多種樣貌與可能性甜點都買得到。（圖／全家提供）

進入夏天，甜點市場也吹起清爽果香風，全聯福利中心即起主打百香果、蜂蜜檸檬、鳳梨和荔枝4款酸香果味甜點新品，最低只要55元起；全家嚴選國產台灣香蕉、屏東檸檬、愛文芒果、埔里百香果等當季水果入料，其中水果派對三明治一口氣可以吃到三款水果，每份只要49元銅板價格，並且全家FamiPort型錄預購同步推出近百款「輕奢名店甜點」，多款中秋月餅名店也都買得到！全聯We Sweet即起至7月31日主打百香果、蜂蜜檸檬、鳳梨和荔枝4款酸香果味甜點，包括Q彈「百香果涼糕」吃得到百香果籽，冰起來吃，沁涼消暑，只要55元；充滿熱帶風情還有「百香果輕乳酪蛋糕」，戚風蛋糕搭配香濃輕乳酪，最上層塗滿百香果醬，酸甜濃郁，特價89元。「蜂蜜檸檬半月燒」酸甜蜂蜜檸檬內餡，夾入柔軟綿密的半月形蛋糕，4入只要69元；社群口碑人氣爆棚的鮮果布蕾盒，新推出「旺來尬荔枝布蕾」」口味，特價149元。即起至7月31日前購買福樂優酪（500g以上）單筆滿89元，加購We Sweet甜點任1件現折15元（加購商品須滿15元，單筆不累折，不含預購商品）。全家以當季水果為靈感，即起打造「清爽水果派對」推吃9款烘焙、甜點新品。首波登場「水果派對三明治」，將奇異果、水蜜桃、鳳梨與橘瓣共4款水果與鮮奶油結合，售價49元；外型與風味同樣吸睛的「一根QQ蕉」，使用台灣北蕉製成的香蕉菓子內餡，搭配QQ的外皮，售價35元。「生愛文芒果煉乳滿餡」以愛文芒果製成果醬，搭配滑順煉乳奶霜，香氣濃郁不甜膩，售價39元；「哈密瓜鬆餅」將橘肉哈密瓜果泥入料，果香濃郁，售價39元；「蜂蜜雷夢軟歐」則選用屏東檸檬汁入料，充滿檸檬酸香與蜂蜜甘甜，售價45元。第二波商品於7月16日登場，包含「檸檬甜甜圈蛋糕」，以檸檬磅蛋糕為基底，淋上糖霜與顆粒感檸檬醬，售價39元；「熱帶水果乳酪軟歐」結合埔里百香果、鳳梨乾與乳酪內餡，酸甜果香與滑順奶香交織，售價45元。超人氣minimore甜點同步推出2款果香新作，「百香蘋果塔」以台農一號百香果與蘋果丁製成果餡，搭配乳酪與酥脆塔皮，7月16日開賣，售價49元；「蜜柑大福」於7月23日壓軸登場，包入半顆日系風味蜜柑與綿密白豆沙，售價45元。此外，全家FamiPort型錄預購同步推出近百款「輕奢名店甜點」，主打精緻小巧、創新風味與聯名設計，網羅全台話題甜點品牌，今年中秋主打「蛋黃酥百變進化」為亮點主軸，蛋黃酥的多種樣貌與可能性甜點都買得到，包括迷你尺寸、包裹金箔的輕奢款式，更有延伸型態如蛋黃酥風味生乳捲。即起至9月28日前，於FamiPort機台預購指定商品，兩件享95折、三件以上享92折，再搭配全盈+PAY單筆滿799元消費，即可參加抽獎，有機會獲得10,000元全盈+PAY儲值金。